Testování na koronavirus ve firmách potrvá nejméně do května, řekl ve sněmovně Blatný

Praha Testování na koronavirus ve firmách bude nutné podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) provádět nejméně do konce května, i když se bude vývoj epidemie zlepšovat. Ministr to uvedl ve Sněmovně v reakci na dotaz pirátského poslance Martina Jiránka.

„Určitě je potřeba počítat s měsíci toho testování. Minimálně duben, květen. Testování bude muset pokračovat, i když se situace bude lepšit, jako sofistikovaná prevence, jako early warning system, kdyby se něco začalo dít špatně,“ uvedl ministr.



Blatný rovněž uvedl, že do středečního večera bylo očkováno přes 948 000 očkování zhruba 700 000 lidí, z nichž přibližně 280 000 dostalo obě dvě dávky. „Do konce týdne předpokládáme, že počet osob, které dostanou alespoň první dávku, překročí milion,“ uvedl ministr.

Naočkováno bylo podle Blatného alespoň první dávkou asi 240 000 lidí nad 80 let, tedy asi 54 procent seniorů. Čtvrtina z nich dostala obě dávky.

Ministr zopakoval že do konce června by mělo být očkováno šest milionů lidí, tedy 70 procent dospělých v Česku. Budou na to dostatečné kapacity, ujišťoval poslance Blatný. Možnost očkovat v lékárnách zákon neumožňuje, uvedl ministr. Do budoucna bude se podle něj bude přeočkování provádět prostřednictvím praktických lékařů, dodal.