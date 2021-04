Testování ve firmách? Nejméně do konce května. Další postup projednáme tento týden, říká Havlíček

Praha S testováním ve firmách se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) počítá do konce května. Zda bude pokračovat i v dalších měsících, by se podle něj mohlo rozhodnout tento týden. Havlíček to v pondělí řekl novinářům na tiskové konferenci k zahájení Modernizačního fondu.

Délka testování ve firmách se v pondělí podle Havlíčka krátce řešila na Radě vlády pro zdravotní rizika. „Zatím není ještě definitivní termín stanoven, řekli jsme, že bychom to chtěli zvládnout v tomto týdnu. Je to na ministerstvu zdravotnictví, takže tam ještě prosíme chvíli o trpělivost. V každém případě teď se počítá do konce května a bude se diskutovat nad tím, jestli se tedy bude pokračovat ještě v červnu a dále,“ uvedl.

Zbývající obchody se v pondělí nejspíš neotevřou, uvedl Arenberger. Definitivní rozhodnutí padne ve čtvrtek Povinně testovat zaměstnance musely začít jako první podniky nad 250 zaměstnanců, které měly za úkol první kolo testů dokončit do 12. března. Postupně kabinet závazné testy zavedl i v nejmenších firmách, u živnostníků a ve veřejném sektoru. Lidé, kteří docházejí do firem, se musejí testovat jednou týdně. Testům se nemusejí podrobovat lidé pracující z domova, očkování a ti, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc covid-19. Podíl pozitivních záchytů koronaviru ve firmách podle průzkumů Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP) se postupně snižuje, od začátku března do půlky dubna klesl z 0,77 procenta na 0,17 procenta. SP minulý týden upozornil, že 99 procent podniků chce vědět, jak dlouho povinné testování ještě potrvá a zda budou mu muset věnovat finanční a personální kapacity. Lidé zatím s nákupem zájezdů vyčkávají, říká obchodní šéf Student Agency. Všichni se podle něj upínají ke covidpasu Podniky mohou na test čerpat 60 korun z veřejného zdravotního pojištění, maximálně si ale mohou nárokovat čtyři testy na zaměstnance za měsíc. Podle posledního průzkumu SP cena samotestovacích sad klesá, polovina podniků je nyní kupuje za 60 až 100 korun.