Kilogram kapra má na Vánoce stát opět kolem stovky. Rybářství Třeboň čeká kvůli covidu milionové ztráty

Rožmberk (Jindřichohradecko) Rybářství Třeboň doporučuje velkoobchodním odběratelům koncovou cenu při vánočním prodeji u stánků kolem 100 korun za kilogram kapra výběrového. Je to stejně jako loni. Kvůli jarním dopadům koronaviru bude mít Rybářství Třeboň ztráty v milionech.

Zatímco jiné roky už byly na podzim podepsané smlouvy na 70 procent ryb určených na vývoz, teď je to polovina. Řekli to předseda představenstva společnosti Fish Market Rudolf Provázek a předseda představenstva Rybářství Třeboň Josef Malecha.

Ceny kaprů na vánočním trhu se budou lišit podle krajů. „Ceny doporučujeme, ale netvoříme. Někde bude 95 korun, někde 105 korun. Liší se to regionálně. Nejnižší ceny jsou na sádkách,“ řekl Provázek. V jižních Čechách tak budou ceny nízké, v dalších krajích poroste cena kvůli dopravě, manipulaci s rybami a nájmům za stánky.

„V březnu a dubnu obchod totálně zkolaboval. Okolní státy začaly omezovat činnost, zaznamenali jsme velké problémy v odbytu. Výpadek tržeb byl řádově v milionech. Za léto jsme výpadek nedohnali a jsme v nejistotě, co se bude dít poslední tři zbylé měsíce roku,“ řekl Malecha.

Podle Provázka na jaře prodej na evropském trhu stagnoval. „Když začalo rozvolňování, trh v zahraničí se oživil. Na lidech byla vidět euforie, začala fungovat i turistika na Třeboňsku,“ řekl Provázek. Dodal, že nyní mají smlouvy na odbyt jen poloviny ryb z podzimních výlovů.

Z výlovů, jež začaly v polovině září, čeká Rybářství Třeboň výnos 2100 tun tržních ryb a 300 tun vedlejších ryb. Fish Market je výhradním prodejcem živých ryb a výrobků z ryb holdingu Rybářství Třeboň. Hlavním artiklem jsou živé ryby, především kapr šupinatý a lysý. Přibližně 75 procent produkce ryb vyváží do Evropy, 25 procent jde na domácí trh převážně před Vánoci. Nejvíc firma vyváží do Německa a Polska, také do Francie, Rumunska či Itálie.

Třeboňští rybáři zahájili v pondělí výlov největšího českého rybníka Rožmberk s rozlohou 647 hektarů. Slavnostní výlov s doprovodnými akcemi, kam jezdilo 50 000 lidí, je kvůli koronaviru zrušený. Lidé nesmí do míst, kde se loví a kde stojí kádě. Rybáři čekají z Rožmberka výnos 150 tun ryb.

Rybářství Třeboň je největší producent sladkovodních ryb v Evropě. Na tuzemské produkci ryb se podílí 15 až 18 procenty. Roční produkce činí asi 3200 tun, z toho tvoří 90 procent kapři, zbytek líni, candáti, štiky, sumci, amuři, tolstolobici a okouni. Firma má 100 zaměstnanců, hospodaří na 440 rybnících o výměře 8000 hektarů. Na vývoz jde 70 procent ryb.