Pekařskou trojku koupil od Agrofertu její ředitel a bývalý manažer United Bakeries Vaněk

Praha Firmu PEK Group, do které patří šest českých pekáren, koupila společnost Investment PG 2020 Tomáše Vaňka. Ve středu to oznámil mluvčí koncernu Agrofert Karel Hanzelka. Agrofert musel PEK Group kvůli rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ohledně fúze pekařských společností Penam a United Bakeries vyčlenit ze svého majetku, což se stalo letos na začátku roku, a do konce června prodat. Cenu obchodu Hanzelka nesdělil.

PEK Group by měla být podle starších informací trojkou na českém pekařském trhu s tržbami kolem 700 milionů korun. Zásobuje 3500 zákazníků z pekáren v Brandýse nad Labem, Rumburku, Strakonicích, Uherském Brodu, Znojmě a Šumperku. Vaněk byl provozním ředitelem United Bakeries a po jejich sloučením s pekárnami Penam z Agrofertu byl ředitelem PEK Groupu.

Antimonopolní úřad řeší nákup United Bakeries Agrofertem „Pan Vaněk podal nejvyšší nabídku ze všech zájemců. Pro svůj projekt získal podporu a úvěr od významné české banky. Ve svém podnikatelském plánu má za cíl skupinu PEK GROUP zachovat v celku, udržet provoz všech šesti pekáren a také všechna pracovní místa. U některých dalších zájemců tato jistota nebyla. Podstatná je samozřejmě také skutečnost, že prodej schválil antimonopolní úřad, kterému jsou všechny okolnosti známy,“ dodal Hanzelka. Podle dostupných dokumentů ve Sbírce listin vznikla Investment PG 2020 letos v dubnu se základním kapitálem 10 000 korun skrze Vaňkovu firmu T.V. finance. Společnost Penam z Agrofertu znovu kupuje United Bakeries „Chceme být dobrým zaměstnavatelem a významným hráčem českého pekárenského trhu, který ctí fair play v obchodních i konkurenčních vztazích, naším cílem je přispívat k rozvoji prestiže české pekařiny a ukotvit naše jméno mezi nejrespektovanějšími firmami v oboru,“ uvedl podle Agrofertu Vaněk. Jaký způsob financování nákupu pekáren Vaněk použil, Agrofert neuvedl. Jak dříve uvedl marketingový ředitel Penamu Martin Dolský, nová firma by měla mít obrat kolem 700 milionů korun. Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Loni zaměstnával zhruba 33 000 lidí, z toho 22 000 v ČR. Konsolidovaný zisk koncernu, který do února 2017 vlastnil před vložením do svěřenských fondů současný premiér Andrej Babiš (ANO), loni meziročně vzrostl na téměř trojnásobek, na 4,48 miliardy korun proti předloňským 1,67 miliardy Kč. Konsolidované tržby loni vzrostly o 4,54 miliardy na 162 miliard korun.