Trump může na poklesu sazeb americké centrální banky ušetřit miliony

WASHINGTON/PRAHA Americký prezident Donald Trump by ušetřil miliony dolarů, pokud by americká centrální banka Fed snížila úrokové sazby. Trump by totiž zaplatil méně na úrocích u půjček, které jeho firma má. Přitom na snižování sazeb dlouhodobě tlačí. Informovaly o tom list The Washington Post a agentura Bloomberg.

Trump vyzval centrální banku, aby snížila úroky. Minulý rok navyšovala úrokové sazby celkem čtyřikrát Pět let před tím než se stal Trump prezidentem, si jeho společnost vzala u Deutsche Bank čtyři úvěry ve výši 360 milionů dolarů. Z peněz financovala golfový resort Doral na Floridě a hotely ve Washingtonu a Chicagu. Podle zveřejněných dokumentů mají všechny úvěry takzvanou variabilní úrokovou sazbu. Ta se přitom odvíjí a mění podle toho, jak se mění sazba centrální banky.

Svou základní sazbu už koncem července americká centrální banka snížila, a to o čtvrt procentního bodu do rozpětí 2,00 až 2,25 procenta. Stalo se tak poprvé za více než deset let. Jinými slovy, Trump už na rozhodnutí Fed jednou vydělal. Budova americké centrální banky Fed Donald Trump je přitom dlouhodobým a hlasitým kritikem vedení Fed v čele s guvernérem Jeromem Powellem. Prezident po centrální bance chce, aby sazby snížila a pomohla tak americké ekonomice. Například začátkem minulého týdne vyzval Fed, aby během krátké doby snížil základní úrok minimálně o jeden procentní bod. Příští zasedání centrální banky se bude konat 17. a 18. září. ‚Čínu nepotřebujeme!‘ Trump vyzval americké firmy, aby přesunuly podniky domů Například snížení úrokové sazby Fed o čtvrt procentního bodu by ročně Trumpovi u jeho golfového resortu Doral ušetřilo 275 tisíc dolarů. U všech úvěrů by pak ročně uspořil 850 tisíc dolarů. Pokud by ale Fed snížil sazby o jeden procentní bod, jak si Trump přeje, znamenalo by to pro něj roční úsporu přesahující tři miliony dolarů.