Trump v 10 z uplynulých 15 let neplatil žádné daně z příjmů, píše New York Times

NEW YORK Americký prezident Donald Trump v deseti z uplynulých 15 let neplatil žádné daně z příjmů. Informoval o tom list The New York Times s odvoláním na daňové záznamy. V roce svého zvolení Trump podle listu zaplatil na federální dani z příjmů pouze 750 dolarů (zhruba 17 500 korun). Stejnou částku zaplatil také v následujícím roce. Prezident informace listu označil za falešnou zprávu.

Trumpovy zprávy pro daňový úřad podle listu vykreslují podnikatele, který inkasuje stovky milionů dolarů ročně, ale vykazuje chronické ztráty, což využívá k tomu, aby se vyhnul placení daní. Ze záznamů rovněž vyplývá, že Trump čím dál více závisí na vydělávání peněz z aktivit, které ho jako prezidenta staví do střetu zájmů, píše The New York Times.

Trumpova neteř podala na prezidenta žalobu, prý jí podvodně upřel dědictví za desítky milionů dolarů Trump na tiskové konferenci v Bílém domě označil zprávu listu The New York Times za „totální fake news“. Prohlásil, že daně platí, neposkytl však žádné podrobnosti, napsala agentura AP. Jeden z právníků prezidentovy společnosti Trump Organization ve vyjádření pro list The New York Times uvedl, že Trump v uplynulém desetiletí zaplatil na daních miliony dolarů. Trump zveřejnění svých daňových přiznání dlouhodobě odmítá. The New York Times tvrdí, že získal daňové záznamy Trumpa a jeho podniků pokrývající více než dvě desetiletí.