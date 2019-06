Turecko nakoupilo ruský protiraketový systém za 2,5 miliardy dolarů. Bílý dům zvažuje sankce

Washington Americká vláda zvažuje zavedení sankcí proti Turecku, pokud se Ankara rozhodne dokončit nákup ruského protiraketového systému S-400. Napsala to ve středu agentura Bloomberg, která se odvolává na osoby obeznámené s rozhodováním Bílého domu. Turecko systém v hodnotě 2,5 miliardy dolarů už zakoupilo, dodávka má začít v červenci.

Spojené státy a NATO, jehož členem je i Turecko, nákup tvrdě kritizují. Ruské rakety země-vzduch jsou podle Washingtonu pro západní armády ohrožením a se zbraňovými systémy NATO nejsou kompatibilní. Bílý dům už dřív Ankaru varoval, že nákupem riskuje své členství v NATO. Může být zrušen jak kontrakt na dodávku stovky nejnovějších amerických stíhaček F-35, tak i výroba jejich komponentů v Turecku.



O sankcích proti Turecku, jejichž nejrazantnější varianta by tureckou ekonomiku těžce poškodila, jednají činitelé americké Národní bezpečnostní rady (NSC) a ministerstva financí a zahraničí, uvedla agentura Bloomberg. Každá ze zvažovaných možností počítá s odvoláním dodávky letadel F-35.

Největší podporu mají sankce postihující několik klíčových firem tureckého obranného sektoru, které by nemohly využívat americké součástky a nesměly by svou produkci uplatnit na americkém trhu. Sankce by mohly být zavedeny už v červenci, prezident Donald Trump ale nechce rozhodnutí potvrdit před summitem největších ekonomik světa G20, který se koncem června sejde v Japonsku, napsala agentura. Tam se zřejmě šéf Bílého domu sejde s tureckým vůdcem Recepem Tayyipem Erdoganem.