Twitter se zaměřuje na konspirační teorii QAnon. Maže tisíce účtů, podobná opatření chystá i Facebook

San Francisco Sociální síť Twitter v noci na dnešek ohlásila tvrdý postup proti obsahu spojenému s konspirační teorií QAnon, který se může dotknout více než 100 000 účtů. Za posledních několik týdnů prý v této souvislosti smazala přes 7000 profilů kvůli koordinovanému obtěžování jiných uživatelů a porušování dalších pravidel. Podle zdrojů deníku The New York Times (NYT) chystá podobná opatření i Facebook.

QAnon je spletitá spiklenecká teorie, která se začala rodit v čase kolem zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem. Jejím ústředním pilířem jsou anonymní příspěvky zveřejňované na internetových fórech záhadnou postavou „Q“ považovanou jejími následovníky za vysoce postaveného činitele vlády či zpravodajských služeb. Tyto příspěvky popisují údajné tažení prezidenta Trumpa proti „hlubokému státu“, který mají tvořit zástupci politických, podnikatelských i kulturních elit, kteří uctívají Satana a zneužívají děti.



Teorie se zrodila v obskurních zákoutích internetu, postupně ale začala prosakovat do vrcholné politiky USA, ačkoli nic nenasvědčuje tomu, že by se zakládala na pravdě. Za Republikánskou stranu budou v listopadu do Kongresu kandidovat nejméně dvě ženy, které QAnon vyjádřily podporu. Prezident Trump toto zatím explicitně neučinil, často ale na twitteru sdílí příspěvky od stoupenců konspirační teorie.

Sociální síť nyní přestane témata spojená s QAnon doporučovat v nabídce „Trendy pro vás“, uživatelům přestane doporučovat sledování účtů napojených na hnutí a chce blokovat sdílení odkazů na toto téma. Dále oznámila, že bude trvale zakazovat činnost lidem, kteří sdílí příspěvky o QAnon a porušují pravidla kolem koordinovaných aktivit nebo se snaží obcházet dřívější zákazy činnosti. Mluvčí Twitteru řekla americkým médiím, že opatření se dotknou asi 150.000 účtů.

„Jasně říkáme, že budeme tvrdě vymáhat naše pravidla v případě chování, u kterého hrozí vyvolání újmy mimo online sféru. V souladu s tímto přístupem tento týden přijímáme napříč našimi službami další kroky ohledně takzvaných aktivit QAnon,“ vysvětlovala společnost v sérii tweetů na jednom ze svých oficiálních účtů. „Opatření budou komplexně zavedena tento týden,“ dodává prohlášení.

V rámci této snahy už Twitter v poslední době zablokoval více než 7000 účtů, které přidávaly obsah související s QAnon. Zasahuje prý kvůli rostoucímu nebezpečí, které je s těmito aktivitami spojené, přičemž odkazuje mimo jiné na koordinované obtěžování „jednotlivých obětí“. Stoupenci spiklenecké teorie byli v posledních měsících spojováni také s dezinformacemi kolem nemoci covid-19 a protestů proti policejní brutalitě.

Americká média označují iniciativu Twitteru za bezprecedentní co do svého rozsahu, proti obsahu spojenému s QAnon nicméně nedávno zakročil i Facebook. Ze své platformy odstranil desítky účtů a stránek kvůli podezření z nekalých snah ovlivnit výsledek amerických voleb. Nejmenovaní pracovníci Facebooku nyní řekli NYT, že společnost chystá podobné kroky jako Twitter a konkrétní opatření plánuje oznámit příští měsíc.

„Krok Twitteru je odvážný, vzhledem k obtížnosti a prostředkům, které vyžaduje vystopování, mazání a blokování podobného obsahu,“ řekla rozhlasové stanici NPR odbornice na nová média z Kalifornské univerzity v Los Angeles Sarah Robertsová.