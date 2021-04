Týden výuky na dálku v Česku znamená ztrátu až 33 miliard korun, sníží se produktivita práce

PRAHA Jeden týden výuky na dálku v Česku může vést do budoucna ke ztrátě až 33 miliard korun. Pokles vzdělanosti sníží produktivitu práce, výdělky i příjmy veřejných rozpočtů z odvodů zaměstnavatelů. Při úplné výluce školního vyučování by ztráty byly asi dvojnásobné.

Vyplývá to z aktuální studie ekonomů z Institutu demokracie a ekonomické analýzy (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI. O studii informovala zástupkyně ředitele pro rozvoj CERGE-EI Kateřina Honskusová.



Kvůli epidemii jsou od 1. března všechny školy zavřené. Výjimkou jsou školy určené pro děti zdravotníků a dalších vybraných profesí. Ostatní žáci mají výuku na dálku, která ve školách funguje po většinu času od jara minulého roku. Část žáků se do škol vrátí v pondělí.

Nahradit prezenční vzdělávání podle odborníků výuka na dálku rovnocenně nemůže. Po zohlednění různých faktorů, jako je podíl domácností s kvalitním internetovým připojením nebo podíl učitelů s dostatečnými dovednostmi, odhadli vědci efektivitu distanční výuky na 50 procent efektivity vzdělávání ve škole.



Průměrný český žák by podle studie za každý týden úplné výluky vzdělávání přišel za svůj produktivní život o 35 000 korun hrubého příjmu v důsledku snížené produktivity práce. Při 1,4 milionu žáků a studentů v ČR představují ztráty ve formě ušlých budoucích hrubých výdělků zhruba 50 miliard korun za každý týden školní výluky, uvedli vědci.

Snížené budoucí příjmy veřejných rozpočtů z odvodů zaměstnavatelů vypočetli na dalších 16 miliard korun. Jeden týden úplné výluky školní výuky v Česku by se tak v budoucích dekádách mohl nasčítat do ztráty až 66 miliard korun, shrnuli. Při výuce na dálku podle nich jeden týden vyjde na 33 miliard korun.



„Současná krátkozraká řešení Česku v budoucnu přinesou velké ztráty. Výluka školní docházky se bude do budoucích výdělků a příjmů dnešních žáků a studentů a do veřejných rozpočtů negativně promítat dlouhá desetiletí,“ řekl výkonný ředitel IDEA a jeden z autorů studie Daniel Münich. Již dříve řekl, že ekonomické ztráty výuky na dálku podle něj budou daleko vyšší, než by byly náklady na včasné intenzivnější testování na covid-19, trasování kontaktů nakažených a větší podporu škol a žáků po vypuknutí epidemie loni v březnu. Vláda to podle něj po řadu měsíců přehlížela.

Půlroční výluka prezenční výuky může podle vědců vést ke ztrátě 660 miliard korun, což například převyšuje roční výdaje na důchody. Upozornili, že výuka na dálku kromě toho dál prohlubuje vzdělanostní rozdíly mezi žáky z různých sociálně-ekonomických poměrů.