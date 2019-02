‚Uberizace gastronomie.‘ Pražské restaurace si vypomáhají číšníky a kuchaři jen na pár dnů

PRAHA Pražské podniky začaly řešit nedostatek zaměstnanců v gastronomii způsobem, který by se dal označit za „uberizaci“. Podobně jako taxislužba Uber funguje aplikace Grason, která akorát kromě řidiče a zákazníka propojí číšníka či kuchaře s restaurací. Ty díky službě zaměstnají uchazeče o práci i na pár dnů v měsíci a „zalepí“ tak nepokryté směny.

Podobné krátkodobé výpadky, kdy restauracím akutně scházeli servírky a kuchaři, dosud řešily podniky přes pracovní agentury, brigádníky či známé. Nyní mají mohou využít i službu Grason, která funguje v Praze.

Aplikace jako prostředník

Služba Grason se liší od pracovních agentur v tom, že si lidé práci sjednávají přímo se zaměstnavatelem, tedy s konkrétní restaurací, barem či hotelem. Smlouvu podepisuje restuarace se zaměstnancem bez jakékoliv provize pro Grason. Služba je zpoplatněna pouze pro podniky, které za využívání platí od 1500 do 3000 korun podle zvoleného balíčku s možností poptávaní různého počtu směn.

V reálu „námluvy“ zájemců a zaměstnavatelů začínají zveřejněním inzerátu v aplikaci. „Restaurace například vystaví poptávku po dvou číšnicích na konkrétní den. Následně se jim přes aplikaci ozvou zájemci, kteří určí, za jakou hodinovou mzdu jim danou směnu odpracují. Tím vznikne malé výběrové řízení a zaměstnavatel si ve výsledku vybere konkrétní lidi podle svého přání,“ popsal serveru Lidovky.cz jeden ze spoluzakladatelů firmy Grason Karel Mařík.



Zaměstnavatelé u každého zájemce vidí kromě požadované mzdy také hodnocení. Obě strany mohou po každé směně ohodnit, jak byli se zaměstnancem potažmo zaměstnavatelem spokojeni. Pokud „grasonovi“ spadne hodnocení pod tři hvězdičky nebo na směnu nepřijde, tak je automaticky z aplikace vyloučen.



Mobilní aplikace Grason.

Zájemci o práci prochází osobním ověřením ve společnosti Grason, kdy zjistí, zda je dotyčný člověk schopný práci v gastronomii zvládnout, má platný potravinářský průkaz a správně vyplněný profil. Zájemci ale nemusí být vyučení v oboru, důležité jsou zkušenosti a snaha. Výčet uchazečů je podle spoluzakladatele široký.



„Jsou to například lidé, kteří už v gastronomii pracují a potřebují si přivydělat, nebo i lidé pracující v kanceláři, kteří předtím dělali v gastronomii, ale chybí jim kontakt s lidmi. Dále jsou to maminky na mateřské, studenti a lidé, kteří se nechtějí vázat na jednu restauraci a vyhovuje jim volnost a možnost plánovat si čas dle svých potřeb,“dodal Mařík.

Chybí 15 tisíc zaměstnanců

Gastronomie patří k oborům s největší fluktuací zaměstnanců, nepřidává tomu ani aktuální situace na pracovním trhu. Podle Asociace hotelů a restaurací momentálně podnikatelům v pohostinství chybí zhruba 15 tisíc lidí. Krátkodobé zaměstnávání může restauracím v tomto problému pomoci, podle některých personálních by to ale nemělo být stěžejní řešení.

„Tento způsob zaměstnávání může krátkodobě vyřešit situaci na přehřátém trhu práce, ale nemyslím si, že by to bylo dlouhodobějším receptem, který by zaměstnavatele gastronomie zachránil,“ uvedl pro Lidovky.cz František Boudný, ředitel personální společnosti Předvýběr.cz.



Grason momentálně využívá přes 60 restaurací a cateringů v Praze (například Potrefená Husa, The Pub, Pizza Nuova – pozn. red.), v březnu vstoupí Grason do Brna, následně chtějí do konce roku zakladatelé službu rozšířit také do Plzně. V systému má český startup více než 700 "grasonů“, kteří dohromady od loňského května odpracovali přes 2300 směn a bylo jim vyplaceno téměř 2,5 milionů korun.