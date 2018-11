Údajný únos syna bude stát Babiše premiérské křeslo, myslí si bookmakeři

PRAHA Kvůli údajnému únosu svého syna podle bookmakerů přijde premiér Andrej Babiš (ANO) o svůj post. Na to, že Babiš nebude 1. února předsedou vlády s důvěrou Sněmovny, je aktuálně vypsán kurz 1,5:1, opačná možnost je ohodnocena kurzem 2,38:1. V úterý to sdělil mluvčí sázkové kanceláře Tipsport Jiří Hadrava. Ostatní sázkové společnosti s výjimkou dceřiné firmy Chance podobné kurzy nevypsaly.

„Horká kauza premiéra Babiše a jeho syna, který tvrdí, že byl s vědomím svého otce zadržován na Krymu, by mohla s premiérovým křeslem skutečně zacloumat. Pokud by se potvrdilo, že byl Babiš mladší svým otcem ,uklizen’ kvůli vyšetřování Čapího hnízda, je podle aktuálního kurzu pravděpodobné, že by premiér musel rezignovat,“ uvedl bookmaker Tipsportu Pavol Boško.



Sázkaři už na pád Babiše vsadili deset tisíc

Tipsport spolu s dceřinou společností Chance vypsaly kurzy kolem dnešního poledne. Původní kurz 1,7:1 na to, že Babiš přijde o premiérské křeslo, zhruba po třech hodinách klesl na 1,5:1. „Vliv na to měla především různá politická vyjádření během odpoledne. Navíc jsme na premiérovo odstoupení dohromady přijali sázky za 10 000 korun,“ doplnil Hadrava.

V Tipsportu a Chanci lze sázet i na to, zda bude Babiš premiérem na konci příštího roku. „Zde je úřad předsedy vlády bez Babiše ještě o něco pravděpodobnější,“ dodal Boško. Aktuálně má tato situace kurz 1,33:1, opačná varianta 3:1.



Syn premiéra Andrej Babiš serveru Seznam Zprávy řekl, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na Krymu. Premiér Babiš podle syna chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Babišův syn řekl serveru, že k farmě Čapí hnízdo, kvůli níž premiér čelí obvinění z dotačního podvodu, podepisoval nějaké dokumenty, ale prý nevěděl, co podepisuje. Také uvedl, že byl jako pacient v Národním ústavu duševního zdraví a v současnosti bere léky.

Výroky syna premiéra Babiše vyvolaly ostrou reakci opozice i napětí ve vládní koalici ANO a ČSSD. Šest opozičních stran podalo návrh na vyslovení nedůvěry Babišově vládě, nemají ale zatím dost hlasů, aby uspěly. Babiše vyzvaly, aby do vyšetření kauzy odešel z funkce premiéra. Předseda vlády považuje reportáž s vyjádřením svého syna za hyenismus a za součást scénáře, který ho má zničit a dostat z politiky. Babiš řekl, že jeho syn je psychicky nemocný, nebyl unesen a ze země odjel dobrovolně. Babiš otec i syn jsou kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo mezi obviněnými.