Únorová inflace byla o 0,4 bodu vyšší, než odhadovala ČNB. Klesla na 2,1 procenta

Praha Únorová meziroční inflace byla o 0,4 procentního bodu vyšší, než odhadovala Česká národní banka (ČNB) v prognóze. Důvodem rozdílu byl především, stejně jako v lednu, vývoj cen potravin. Uvedl to ve středu ředitel sekce měnové ČNB Petr Král. Meziroční inflace v únoru podle středečních údajů Českého statistického úřadu klesla na 2,1 procenta.

Meziroční růst cen potravin podle Krále začátkem letošního roku nečekaně zrychlil a částečně kompenzoval své překvapivé výrazné zpomalení na konci loňska. Proti odhadům ČNB byla v únoru vyšší i jádrová inflace, která nezahrnuje sezonní vlivy. „Zmírnění meziročního poklesu cen pohonných hmot v únoru zhruba odpovídalo prognóze. Prognóze pak odpovídaly i primární dopady změn nepřímých daní,“ uvedl Král.



Odchylku v odhadech je podle Krále nutné vnímat v souvislosti s ekonomickými dopady pandemie. „Vlivem toho přetrvává obrovská nejistota ovlivňující jak hospodářský život samotný, tak i jeho zachycení statistickými daty,“ uvedl.

Prognóza ČNB očekává letos zpomalení růstu cen v letošním prvním čtvrtletí do blízkosti dvouprocentního inflačního cíle. Kolem cíle by měla podle ČNB inflace kolísat po zbytek letošního roku. „V příštím roce se celková inflace dostane lehce nad inflační cíl, a to zejména v důsledku růstu spotřebních daní. Měnověpolitická inflace, která odhlíží od primárních dopadů změn nepřímých daní, se na horizontu měnové politiky ustálí na inflačním cíli,“ uvedl Král.