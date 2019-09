ÚOHS zakázal plnění smlouvy na mýtný systém s odkladem na rok. Rozhodnutí zatím není pravomocné

Výběr událostí kolem výběru nového provozovatele mýtného systému 15. dubna 2015 - Vláda po odkladech schválila harmonogram přípravy soutěže. 22. prosince 2015 - Ministerstvo dopravy (MD) připustilo, že vybrat provozovatele v řádném řízení do vypršení smlouvy s Kapschem (2016) nestihne. 9. března 2016 - Vláda schválila krizovou variantu výběru mýta po roce 2016. MD zahájilo 11. března výběr správce mýta. 11. července 2016 - Vláda schválila prodloužení smlouvy s Kapschem. V srpnu pak MD uzavřelo s firmou dodatek o pokračování správy mýtného, maximálně na tři roky za 5,27 miliardy korun. 25. října 2016 - MD dostalo od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za prodloužení smlouvy s Kapschem pokutu milion korun. 18. listopadu 2016 - ÚOHS zamítl stížnost společnosti SkyToll na tříleté prodloužení smlouvy s Kapschem. 15. června 2017 - MD vypsalo tendr na nového správce mýtného. 21. června 2017 - Firma Kapsch oznámila, že chce státu prodat svůj mýtný byznys v ČR. Po vyhlášení tendru tento návrh prezentovala jako řešení pro případ, že by soutěž nevyšla. 24. listopadu 2017 - ÚOHS vydal předběžné opatření v tendru, MD nesmělo s vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu. Kapsch už dříve upozornil, že uchazeči nedostali stejné podklady. 7. února 2018 - ÚOHS zahájil na podnět Kapsche již třetí správní řízení s MD; firma zpochybnila neutralitu tendru. 6. března 2018 - ÚOHS zamítl rozklad MD na zrušení předběžného opatření, které zakázalo podepsat smlouvu s vítězem. 8. března 2018 - Do tendru se přihlásili všichni zájemci, kteří zájem avizovali (Kapsch, SkyToll, National Toll Payment Services, T-Systems). 11. dubna 2018 - Vítězem tendru MD vyhlásilo konsorcium firem SkyToll a CzechToll. Podalo nejvýhodnější nabídku, uvedl tehdejší ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). 25. dubna 2018 - Kapsch podal námitky proti výsledkům tendru. 9. května 2018 - ÚOHS zrušil výběr vítěze tendru. Dospěl k závěru, že zadavatel porušil zákon o zadávání veřejných zakázek. 23. srpna 2018 - ÚOHS rozhodl, že znovu přezkoumá zadávací řízení na mýtný systém. Předseda úřadu Petr Rafaj zrušil rozhodnutí, jež v květnu zrušilo výběr vítěze tendru. 20. září 2018 - V novém prvoinstančním rozhodnutí ÚOHS zamítl námitky Kapsche a řízení zastavil. MD následně uzavřelo kontrakt na deset let s CzechToll a SkyToll. Kapsch podal rozklad. 25. září 2018 - Kapsch podal k ÚOHS návrh na zákaz plnění smlouvy s konsorciem CzechToll/SkyToll. Podle Kapsche je smlouva neplatná, protože nadále platí předběžné opatření ÚOHS. 26. října 2018 - Firma Kapsch nabídla státu v inzerátu v MfD o třetinu nižší cenu než CzechToll/SkyToll. Oficiální nabídku zaslala firma i MD. 10. prosince 2018 - ÚOHS zamítl stížnost Kapsche. MD podle úřadu neporušilo jeho nařízení, když uzavřelo smlouvu s CzechToll/SkyToll. 17. prosince 2018 - Předseda ÚOHS Rafaj zastavil řízení o čtyřech námitkách Kapsche proti rozhodnutí ÚOHS ohledně tendru. 25. ledna 2019 - Evropská komise zastavila řízení pro porušení práva, které proti ČR vedla kvůli prodloužení smlouvy s Kapschem z roku 2016. 23. února 2019 - Lidové noviny uvedly, že Kapsch podal ke Krajskému soudu v Brně žalobu proti postupu ÚOHS při výběru nového provozovatele mýtného systému. 26. února 2019 - Předseda ÚOHS Rafaj rozhodl, že smlouva mezi MD a Czech Toll/Sky Toll je platná. Potvrdil tak prosincové rozhodnutí úřadu a zamítl rozklad, který podal Kapsch. 27. března 2019 - Kapsch odmítl podezření z nezákonného ovlivňování mýtného tendru. Podle serveru Novinky.cz vyšetřovatelé podezírají ředitele české pobočky Kapsche Karla Feixe a předsedu ÚOHS Rafaje z korupce kolem tendru. 11. července 2019 - Krajský soud v Brně vyhověl žalobě společnosti Kapsch a nařídil ÚOHS znovu zkoumat mýtnou smlouvu. 29. července 2019 - Kapsch podal další žalobu na ÚOHS, tentokrát pro jeho nečinnost. Krajský soud v Brně v srpnu vyhověl žalobě a nařídil, že ÚOHS musí rozhodnou do 9. září. 1. srpna 2019 - MD a ÚOHS podaly kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Brání se tak rozsudku krajského soudu, který vyhověl žalobě Kapsche a zakázal uplatňovat smlouvu mezi MD a Czech Toll/Sky Toll na mýtné od letošního prosince. 9. září 2019 - Předseda ÚOHS Petr Rafaj rozhodl, že se antimonopolní úřad musí zabývat námitkami Kapsche k mýtnému tendru. ÚOHS předtím řízení o námitkách zastavil. 22. září 2019 - Začala registrace do nového mýtného systému, na dálnicích má fungovat od 1. prosince, v lednu pak i na silnicích první třídy.