Úřady by měly ověřovat skutečné majitele žadatelů o dotace, doporučil senát. Schillerová je k návrhu neutrální

PRAHA Žadatelé o dotaci či veřejnou zakázku z řad zahraničních i českých firem by měli do budoucna uvádět údaje o jejich skutečných majitelích a úřady by to podle Senátu měly ověřovat. Horní komora tak v pátek doporučila upravit novelu zákona proti praní špinavých peněz. Úpravy, k nimž se ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) postavila neutrálně, nyní posoudí Sněmovna.

Senátoři odmítli požadavek svého hospodářského výboru, aby se pravidla pro identifikaci žadatelů o dotace z řad firem nezměnila do přijetí zákona o evidenci skutečných majitelů. Dolní komora tuto normu zatím neschválila.

Čunek může podepsat zakázku na projektanta sporné nemocnice. Nová koalice ho vyzvala, aby to nedělal Ověřování skutečných majitelů do novely prosadili senátoři Lukáš Wagenknecht a Tomáš Goláň z klubu hnutí Senátor 21 a Pirátů sporu s Mirkou Němcovou (ODS). Podle Goláně jinak zákon formálně postaví právní stav nad skutečný stav a umožňuje pouze nahlížet do rejstříku majitelů. „Musíme úředníkům dát možnost, aby si skutečný stav ověřili,“ uvedl senátor. Přijatá změna podle předsedy hospodářského výboru Vladislava Vilímce (ODS) zkomplikuje život spolkům a sdružením i malým obcím, s čímž Schillerová souhlasila. Podle ní to bude znamenat i pro malé obce zvýšenou administrativu a byrokracii. Předloha se má kvůli pravidlům EU výslovně vztahovat také na realitní zprostředkovatele či svěřenské správce. Týká se ale také třeba nákupu ve starožitnictví. Ukládá identifikovat kupujícího předmětu v hodnotě nad 1000 eur (cca 26 465 Kč), zatímco evropská směrnice ukládá tuto povinnost pro nákup cennosti nad 10 000 eur. Hospodářský výbor proto doporučil výši částky navýšit podle požadavku EU. Senát tomuto doporučení přes nesouhlas Schillerové vyhověl. Kladenský soud začal projednávat kauzu údajného ovlivnění zakázky v Lánské oboře V případě hazardních her předloha zpřesňuje úpravu rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách a také výkaznictví v hazardních hrách. Dále mění podmínky u zásahů do zařízení, prostřednictvím kterých jsou provozovány hazardní hry. Novela má rovněž rozšířit data v centrální evidenci účtů o údaje o bezpečnostních schránkách a od poskytovatelů platebních služeb. Centrální evidence účtů je spravována Českou národní bankou. Databáze obsahuje všechny účty, které vedou české banky a záložny svým klientům. Cílem evidence je boj s daňovými úniky a financováním terorismu. Databáze neobsahuje informace o zůstatcích na účtech.