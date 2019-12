Úřady v USA chtějí zakročit proti Facebooku. Propojováním aplikací může porušovat antimonopolní zákony

Washington Federální úřady ve Spojených státech se chystají soudně zakročit proti společnosti Facebook. Mají obavy, zda firma neporušuje antimonopolní zákony tím, jak propojuje své aplikace a další produkty. Listu The Wall Street Journal (WSJ) to řekly zdroje obeznámené se situací. Federální obchodní komise (FTC) by se zaměřila na to, zda Facebook neomezuje přístup k aplikacím svým potenciálním rivalům.

Facebook vedle stejnojmenné sociální sítě, která tvoří páteř jeho podnikání, má i další produkty. Patří k nim zejména Instagram, Messenger a WhatsApp. Úřady se zajímají o pravidla, která Facebook ve vztahu k rivalům využívá, zejména zda nenarušují volnou soutěž. Facebook vyhodil svého kontraktora. Od reklamní firmy vzal úplatek za odblokování účtu Pokud úřady zjistí, že pravidla Facebooku volnou soutěž narušují, mohly by přikročit k několika opatřením. Jednak by firmě mohly zakázat taková pravidla dál používat, případně nařídit, aby už Facebook dál nepropojoval aplikace, které by v budoucnu musel vyčlenit. To je jedna z možností, které připadají v úvahu spolu s případným rozdělením firmy na pokyn regulačních úřadů, tvrdí zdroje. Pokud bude chtít FTC firmu dostat k soudu, musí se tak vyslovit většina z pěti komisařů. FTC se ke zprávě WSJ nevyjádřila. Komentář neposkytl ani Facebook. Firma se ale už dlouho obává, že FTC bude chtít soudně zakročit proti pravidlům takzvané interoperability. Právě ta odkazuje na způsob, jakým jsou digitální platformy propojeny a jak spolu komunikují, včetně komunikace s aplikacemi konkurenčních výrobců. Zdroje WSJ také uvedly, že FTC by mohla proti Facebooku zakročit už v lednu.