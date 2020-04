Utéci od operátora můžete do dvou dnů, ti se připravují na boj o zákazníka

PRAHA Přechod za lepší nabídkou mobilního operátora je od středy snadnější a rychlejší. Největší operátoři se na tuto situaci připravili. Zlepšili své nabídky a mají připravené kampaně pro ty, kdo jsou nyní nespokojení u konkurence.

„V loňském roce jsme zlepšili nabídku všech klíčových služeb,“ říká mluvčí O2 Lucie Jungmannová. To se týká také firem Vodafone i T-Mobile. Všechny přidávaly mobilní data. A připravovaly své tarify na tvrdší konkurenci.



Drahá česká data

Důvodem novely zákona o elektronických komunikacích je snaha vlády přimět mobilní operátory ke zlevňování mobilních dat. Ta jsou v Česku oproti dalším zemím relativně drahá. Český telekomunikační úřad předpokládá, že pokud bude snadnější přecházet ke konkurenci, donutí to firmy dál zlevňovat, případně přidávat volná data do tarifů. Že to platí, se ukázalo už v posledních měsících, kdy v reakci na nové podmínky operátoři změnili své nabídky.

Postavení zákazníků se tak dneškem výrazně zlepšuje. Speciální kód nutný pro přechod ke konkurenci bude automaticky dostupný na zákaznickém účtu. Nebude tedy třeba nikam chodit ani volat. Převod, který plně zařídí nový operátor, bude trvat maximálně dva pracovní dny místo stávajících deseti.

Novinkou pak je výrazně menší – většinou žádná – pokuta za předčasné ukončení dlouhodobé smlouvy s operátorem. Sankce, které jsou jen čtvrtinou dřívějších, hrozí nově jen tři měsíce od podpisu smlouvy. Kdo se tedy zavázal na dva roky před čtyřmi měsíci, může bez obav přejít ke konkurenci.

Pokud lidé narazí při přechodu na problém, mohou se obrátit na Český telekomunikační úřad. Ten může uložit sankce až do výše pěti procent čistého obratu, v případě velkých operátorů může jít i o částku kolem miliardy korun.

Situaci ale nyní výrazně mění koronavirová krize. Lidé jsou více doma, více si volají, podle operátorů až o polovinu, a delší je i průměrná doba hovoru. Vzrostla i spotřeba mobilních dat. Důvodem jsou zavřené školy i častější práce z domova. Potřeba zákazníků je tedy nyní vyšší než to, na co se ve svých nabídkách operátoři připravovali.

Koronavirové výhody

Kampaně s cílem oslovit nové zákazníky jsou ale nachystané. O2 začne nabízet své neomezené tarify a bude zdůrazňovat současnou mimořádnou nabídku, kdy zákazníkům kvůli nouzovému stavu nabídla neomezená data zdarma. Ta nyní nabízí i T-Mobile. Firma však, podobně jako Vodafone, zatím nechce své nové plány komentovat.

Volba nového operátora je nyní kvůli stávajícím „koronavirovým“ nabídkám složitější. Nejde jen o cenu volání a dat, ve hře je i kabelový internet a televize. Někteří operátoři nabízejí rychlejší připojení nebo placené kanály zdarma. To může rozhodování o přechodu ke konkurenci komplikovat.

Tato mimořádná zvýhodnění platí většinou do konce dubna. Pak by se nabídky měly opět vrátit do normálu. „Pokud to bude potřeba, speciální nabídky, které pomáhají klientům v době epidemie koronaviru, prodloužíme,“ dodává mluvčí T-Mobilu Martina Kemrová.