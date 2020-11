Uzavření hospod straší pivovary. Každý týden ‚pod zámkem‘ přicházejí o čtvrt miliardy korun

Praha Žádné tři týdny hospodské karantény. Gastronomii a její dodavatele čeká kvůli stále horší pandemické situaci v Česku mnohem delší období půstu. Pivovary neoficiálně naznačují, že počítají s uzavírkou hospod až do konce roku. A naplno už rozjely nouzové projekty, které by aspoň zčásti eliminovaly ekonomické ztráty.

Platí úměra, že čím víc hospodští prodělají a čím víc jich zkrachuje, tím větší ztráty utrpí pivovary. Ty už proto ve velkém a gratis rozvážejí do tisíců hospod po Česku PET lahve na prodej z okének, pomáhají se zakonzervováním výčepních systémů či poskytují servis a poradenství ohledně režimu vládních nařízení. A také se už, stejně jako při jarní vlně covidu, připravují na svoz a likvidaci neprodaného, expirací ohroženého piva.



„Chybějící objem jsme schopni z určité části získat zpět na prodejnách, kde díky uzavření restaurací dochází k navýšení prodeje piva. Nedokážeme ale nahradit výpadek v tržbách,“ uvedl Petr Kubín, v Budějovickém Budvaru obchodní ředitel pro tuzemský trh.

„Letní měsíce sice byly pozitivní a přinesly nadechnutí pro hospody i pro nás, ale čtvrté čtvrtletí bude ve znamení ztrát, a to meziročně o desítky procent,“ přidává se obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Tomáš Mráz.

Jde o nemalé peníze. Český svaz pivovarů a sladoven už v půlce října, kdy vláda údajně jen „na tři týdny“ uzavřela všechny prostory restaurací, odhadl pro toto období souhrnné škody pivovarů na 750 milionů korun.

„Chápeme, že vláda musí na nepříznivý vývoj pandemie reagovat, měla by ale současně být připravená uhradit škody, které firmám v této souvislosti vznikají. Každý týden, kdy jsou restaurace uzavřené, vznikají pivovarům škody v průměrné výši 250 milionů korun za neprodané pivo,“ uvedla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.

Propouštět zatím nechtějí

Pivovary nemluví o hrozbě propouštění. Krizové plány chtějí vyhodnotit až koncem roku. Ale škrtají zbytné náklady. Například na marketing. Mají totiž v přepočtu na týden větší ztráty než na jaře.

Studie Centra ekonomických a tržních analýz (CETA) v létě vyčíslila, že v oboru pohostinství se od března do května propadly prodeje piva z loňských 1,335 milionu hektolitrů na 607 tisíc hektolitrů. Tedy o 55 procent. Pivovary za tu dobu přišly na tržbách o 1,1 miliardy korun. Suma zohledňuje i vyšší výnosy z prodeje lahvového piva v obchodech. Pokud Ferencové odhad odpovídá realitě, přišly by nyní pivovary v případě uzavření hospod až do konce roku v souhrnu zhruba o 2,7 miliardy korun.

„Podzimní ztráty určitě budou vyšší než ty jarní. I když doba uzavření gastropodniků může být podobná. Po jarním nouzovém stavu se okamžitě zaplnily předzahrádky restaurací, k tomu nyní nedojde. Opatřením vlády padne za oběť i mnohem větší počet hospod. V první vlně jim pivovary hodně pomohly, ale nyní jsou samy ve větších potížích a pomoc už nebude tak velká,“ soudí analytik CETA Michael Fanta.

O brzkém konci karantény si nedělají iluze ani sami hospodští. „Čím déle to potrvá, tím víc z nás skončí. Ale nejde jen o nás. Někteří to dáme, někteří ne. Ale hlavně to je problém pro zaměstnance. V našem oboru jich je na 150 tisíc. A odhadujeme, že pokud uzavření gastronomie potrvá déle, 40 procent lidí skončí na pracáku,“ reaguje Luboš Kastner, šéf platformy Moje restaurace při Asociaci malých a středních podniků a živnostníků.

S nejrozsáhlejší výpomocí hospodám přispěchal Plzeňský Prazdroj. Po ohlášení nových omezení začal vyřizovat bezplatné rušení dodávek piv. Lídr trhu rozváží a rozveze uzavíratelné PET lahve do zhruba 2500 hospod a restaurací, které o ně mají zájem.

PET lahve rozvážejí svým odběratelům i další velké pivovary. Skupina Heineken s pivovary Krušovice, Starobrno a Velké Březno mimo jiné neúčtuje náklady na dopravu piv pro prodej z okénka – bez ohledu na velikost objednávky. „S provozovnami jsme v úzkém kontaktu, protože jejich přežití v tomto období je pro nás pořád na prvním místě,“ reaguje mluvčí Heinekenu Dita Vašíčková.

„Vybraným zákazníkům, kteří nabízejí naše tankové pivo a nebudou schopni ho prodat přes okénka, ho budeme po obnovení provozu kompenzovat,“ přidává se Denisa Mylbachrová z Pivovarů Staropramen.

Padne víc hospod než na jaře

K nejrůznějším formám pomoci ke zmírnění následků vládní uzavírky se přidaly kromě „velké čtyřky“ i další průmyslové pivovary. „Zveřejnili jsme mapy otevřených výdejních okének, ve kterých je možné nakoupit pivo Bernard, nově upozorňujeme i na mapu velkoskladů, do kterých si mohou zákazníci zajet pro naše sudové pivo a zapůjčit si výčepní zařízení,“ popisuje mluvčí Rodinného pivovaru Bernard Radek Tulis.

Jakkoliv se však producenti piva snaží svým odběratelům ulevit, bude pro mnoho hospod druhá vlna covidu likvidační. Jarní desetitýdenní uzavření provozu nepřežily podle odhadu jednotky procent z celkem 40 tisíc gastronomických provozů u nás.