Uživatelé facebooku se budou moci vyhnout úzce cíleným reklamám, plošně to nepůjde

Palo Alto (USA) Společnost Facebook začne tento měsíc na své sociální síti zavádět změnu nastavení, po níž budou moci lidé blokovat reklamy zacílené prostřednictvím konkrétních uživatelských seznamů. Firma ve čtvrtek novinku oznámila společně s několika kroky, které se týkají politické inzerce.

Jak ale uvádí americká média, Facebook ani po hlasité kritice a iniciativách svých konkurentů neomezuje cílení politických reklam a stále nepožaduje jejich pravdivost.



„Místo toho oznamuje mnohem méně dramatické ‚funkce pro transparentnost‘, jejichž cílem je dát uživatelům o něco větší kontrolu nad tím, kolik politických reklam uvidí, a zjednodušit používání své internetové knihovny politických reklam,“ konstatuje agentura AP.



Zmíněná databáze spuštěná v květnu 2018 bude nově zahrnovat také údaje o „potenciálním dosahu“, zájemci tudíž uvidí, kolik lidí chtěl zadavatel daným sdělením oslovit. Novináři, akademici i kdokoli jiný dále bude moci v knihovně vyhledávat reklamy podle „přesných frází“, přibude i několik dalších nových funkcí. Změny chce Facebook dokončit v prvním čtvrtletí letošního roku.

Politické i jakékoli jiné reklamy lze aktuálně na facebooku velmi přesně cílit za pomoci takzvaných „na míru“ vytvořených publik. Zadavatel může v rámci tohoto nástroje mimo jiné dodat seznam e-mailových adres či telefonních čísel a sociální síť poté jeho obsah servíruje účtům spojeným s těmito údaji.

„Teď budou moci (uživatelé) zastavit zobrazování reklam, které jsou založené na publiku na míru vytvořeném inzerentovým seznamem,“ uvedl v příspěvku na firemním webu ředitel produktového managementu Facebooku Rob Leathern. Společnost prý začne novou funkci zavádět „později tento měsíc“. Agentuře Reuters vysvětlila, že popsaný způsob cílení inzerce nebude možné vypnout plošně, uživatelé jej budou muset zablokovat u jednotlivých inzerentů.

Zároveň avizovala, že ve Spojených státech na začátku léta uvede „nové nastavení, které umožní lidem na facebooku a instagramu vidět méně politických reklam a reklam týkajících se společenských problémů“.

Podle AP tyto kroky pravděpodobně neutiší kritiky, kteří mají za to, že Facebook má příliš velký vliv a příliš slabé kontroly, pokud jde o jeho roli v demokratických procesech. Deník The New York Times zase uvádí, že nová opatření nejspíše kritiky jen utvrdí v jejich názoru na přístup Facebooku k politickým reklamám. Výhrady proti němu v poslední době vyjadřují nejrůznější komentátoři, politici a také někteří zaměstnanci samotné sociální sítě.

Tlak na ni umocnily konkurenční společnosti, které na podzim ohlásily v této souvislosti významné změny. Google, což je podle Reuters lídr v digitální inzerci, začal omezovat cílení politických reklam na obecné kategorie jako je pohlaví, věk, či bydliště. Twitter zase placená sdělení politické povahy úplně zakázal.

Facebook se zatím podobným krokům brání a odmítá také kontrolovat pravdivost placených sdělení politiků. Ve svých vyjádřeních naopak klade důraz na transparentnost kolem reklam na své platformě a opakuje, že politici by měli mít možnost promlouvat k občanům.

Leathern ve čtvrtek uvedl, že podobné opatření, k jakému přistoupil Google, jeho firma zvažovala. „Ale skrze rozsáhlé konzultace jsme od pestré palety nevládních organizací, neziskovek, politických skupin a kampaní... zjistili, jak důležité tyto nástroje jsou pro dosažení klíčových skupin,“ dodal.