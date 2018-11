V Alpách si na začátku sezony zalyžujete levněji. Ušetříte na ubytování i skipasu

PRAHA Začátek listopadu je i začátkem lyžařské sezony, především té v Alpách. Na ledovcích se vleky rozjíždějí právě v těchto dnech. V ostatních střediscích o tři až čtyři týdny později. Vyrazit do Alp takhle časně má hned několik výhod.

Bydlení se totiž dá pořídit levněji, než v hlavní sezoně. „Apartmánové ubytování lze sehnat v závislosti na termínu a vzdálenosti od sjezdovek doslova od pár tisíc korun,“ říká Andrea Řezníčková z cestovní agentury Invia. Pro rodinu na týden již za šest až deset tisíc korun. Penzion či hotel s polopenzí nebo dokonce s all inclusive se dá v menším alpském středisku nebo dále od sjezdovek pořídit pro čtyřčlennou rodinu již kolem 20 tisíc korun na týden. „To je třeba i díky tomu, že některé hotely či apartmánové domy nabízejí ubytování na sedm nocí za cenu pěti či šesti nocí,“ vysvětluje Eva Němečková z cestovní kanceláře FIRO-tour.

Jak získat skipas zdarma

Příznivější jsou i ceny skipasů, na víc na sjezdovkách nebývá tolik lidí. „U velkých středisek jsou skipasy mimo hlavní sezonu levnější řádově o deset až dvacet procent. U menších středisek do 50 kilometrů sjezdovek pak přibližně o deset eur,“ uvedl Jan Bezděk z cestovní kanceláře Nev-Dama.

A je i řada míst, kde na začátku lyžařské sezony, tedy do Vánoc, nebo pak zase na konci (od půlky března do konce sezony) budete mít všichni nebo děti do 15 let skipasy zdarma. „Velmi populární je akce Free Ski Livigno v Itálii, kde jsou v těchto okrajových termínech skipasy zdarma pro všechny,“ upřesnila Eva Sedlmajerová z portálu Dovolena.cz.

„V Rakousku pak lyžují zdarma děti do 15 let například ve středisku Skiwelt Wilder Kaiser – Brixental, a to od 8. do 22. prosince, a pak ve druhé půlce března,“ dává další tip Jan Bezděk. Podmínkou je jeden rodič, který si koupí alespoň třídenní skipas.

Že by nebyl na sjezdovkách sníh, se nemusíte obávat ani v níže položených střediscích. „Od prosince je tu takřka stoprocentní jistota sněhu. A pokud je příhodné počasí, tak se začíná lyžovat už v průběhu listopadu,“ potvrzuje Steffi Mayrová z kanceláře Tourismus St. Johann – Alpendorf, tedy ze skiregionu Snow Space Salzburg se 120 kilometry sjezdovek, který je jen 60 kilometrů od Salcburku. Oblast vznikla loni, kdy došlo k propojení středisek Alpendorf in St. Johann im Pongau, Wagrain a Flachau. Sjezdovky jsou zde široké, což se bude líbit hlavně rodinám s dětmi. Své tratě si zde najdou i zkušení lyžaři a příznivci freestylového lyžování. „Ve Snowparku Alpendorf si na své přijdou pokročilí jezdci i freestyloví začátečníci,“ dodává Steffi Mayrová. Milovníci ‚manšestru‘ pak zase mohou využít Early Bird Skiing, tedy možnost vyrazit na sjezdovky brzy ráno a vychutnat si jízdu na čerstvě upravených tratích. Ti, co potřebují být neustále online, pak zase ocení wi-fi zdarma u téměř všech dolních a horních stanic lanovek.

Na ledovec již v listopadu

Když se vám nebude chtít lyžovat, zajeďte si vychutnat advent do Salcburku. Letos je mimořádný. Slavná vánoční píseň Tichá noc, která vznikla právě zde, totiž slaví 200 let. „V rámci oslav se mimo jiné koná i speciální výstava v Salzburg Museum a dokonce je připraven muzikál. Hrát se bude v sále v bývalé jezdecké škole v Salcburku,“ dává tip Beáta Havranová z portálu Kamkam.eu. Sál je velmi zvláštní, je totiž z části vytesaný do skály.

Nebo můžete vyrazit do některého střediska na skiopening. Kromě lyžování si tu užijete spoustu zábavy. „V prosinci se koná například v italském Val di Fiemme a budou zde i české hokejové legendy, vypočetl Jan Bezděk. Na ledovci Kitzsteinhorn v rakouském Kaprunu pak sezonu zahájili již tento víkend. V polovině listopadu si tu pak můžete zajezdit s Evou Samkovou.

Pokud potřebujete větší dávku kilometrů sjezdovek, vydejte se po stopách Jamese Bonda, tedy do tyrolského Söldenu, kde se natáčela poslední bondovka, se dvěma ledovcovými areály. Tady se začalo lyžovat již v říjnu. Sjezdovky kolem vrcholu Gaislachkogl (3058 m) představují výzvu i pro ty nejsportovnější. Na druhé straně údolí Rettenbachtal leží klidnější, rodinný lyžařský areál Giggijoch.

Spoustu vyžití nabízí Sölden i après-ski, tedy po lyžování. Můžete zůstat v některém z barů nebo si zajít třeba do hotelu Das Central Spa. Jeho kuchyně je totiž vyhlášená. Šéfkuchař Michael Kofler podává nejen tradiční speciality tyrolské kuchyně, ale i rafinované speciality kuchyně mezinárodní. Za své umění získal zdejší kuchařský tým „Toque d’Honneur“ – věčnou kuchařskou čepici podle Gault Millaua. V celém Rakousku se jí může pyšnit jen deset restaurací. Nebo se tu stavte na kávu s dezertem či domácími pralinkami. Těmi se totiž hotel Central doslova proslavil.