Masivní propouštění v Británii: o místo přišlo za tři měsíce 370 tisíc lidí

Londýn V Británii v tříměsíčním období do konce října přišlo o práci rekordních 370 tisíc lidí. Míra nezaměstnanosti se zvýšila na 4,9 ze 4,8 procenta v předchozím tříměsíčním období do konce září. Oznámil to v úterý britský statistický úřad (ONS). Nárůst míry nezaměstnanosti byl ale méně výrazný, než očekávali analytici. Ti v anketě agentury Reuters předpovídali zvýšení na 5,1 procenta.

K růstu míry nezaměstnanosti přispěly přípravy britských podniků na to, až skončí platnost státního programu na podporu zaměstnanosti, který se ale vláda nakonec rozhodla prodloužit až do března příštího roku.

Divoký brexit na dohled? Jednání o obchodních vztazích mezi EU a Británií skončila bez úspěchu „Celkově vidíme pokračování současného trendu v podobě dalšího ochabování trhu práce,“ uvedl ředitel ekonomických statistik ONS Darren Morgan. Upozornil, že podle nejnovějších měsíčních údajů byl počet zaměstnanců na výplatních páskách v listopadu o více než 800 tisíc nižší než v únoru, tedy v období před začátkem pandemie. Více než třetina tohoto poklesu připadala na pohostinský sektor, který byl obzvlášť tvrdě zasažen šířením koronaviru. Státní program na podporu zaměstnanosti měl původně vypršet na konci října a ministr financí Rishi Sunak výzvy k jeho prodloužení nejprve odmítal. Druhá vlna šíření koronaviru ho však přiměla, aby program na poslední chvíli prodloužil o jeden měsíc. Krátce poté následovalo prodloužení programu až do konce března.