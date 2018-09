V centru Prahy se schyluje k miliardovým realitním obchodům. Na prodej jsou dva objekty v ulici Na Příkopě

PRAHA Dle informací z realitního trhu jsou aktuálně na prodej dvě nemovitosti v ulici Na Příkopě, která figuruje v žebříčku nejdražších adres světa. Konkrétně jde o objekt vzniklý spojením domů číslo 9 a 11 a o budovu s číslem popisným 14. „Kupní smlouva zatím ani u jednoho z nich podepsána nebyla,“ upřesnil zdroj LN, který si nepřál být jmenován.

Dominantou budovy Na Příkopě 9–11 se stala prosklená kruhová ocelová nástavba. Komplex, který byl rekonstruován v roce 1997, zahrnuje bezmála 1400 metrů čtverečních kancelářských ploch. Obchodní prostory v přízemí si pronajala obuvnická značka Deichmann. Jak vyplývá z katastru nemovitostí, vlastníkem objektu je společnost Alwanela, která patří německé firmě Innerstadt, sídlící v Hannoveru.

Vzhledem k dříve uskutečněným realitním obchodům v této pražské lokalitě je jasné, že cena nabízených nemovitostí se pohybuje v řádu miliard korun.

„Nesmyslná cena“

Druhým objektem, který by mohl v brzké době změnit majitele, je devítipatrový dům č. 14, v němž na Příkopě sídlí britské hračkářství Hamleys. To si pronajímá zhruba 5000 metrů čtverečních, a je tak největším obchodním domem této značky ve střední Evropě. Objekt, v němž dříve sídlila ČSOB, vlastní společnosti Lordship a Immofinanz. Komplex o rozloze zhruba 24 tisíc metrů čtverečních zahrnuje obchodní plochy i administrativní prostory. V nich sídlí například advokátní kanceláře White & Case či DLA Piper, nedávno zde otevřela coworkingové centrum HubHub developerská společnost HB Reavis.

„Jsme ve stadiu prodeje projektu,“ potvrdil LN Martin Pilka, partner ve společnosti Lordship. Nalezením kupce pověřili realitní společnosti Cushman & Wakefield a Knight Frank. „Probíhají jednání s vážnými zájemci, nicméně zatím nebyla nikomu poskytnuta exkluzivita,“ upřesnil Pilka.

Dle zdrojů LN je objekt Na Příkopě 14, který před čtyřmi lety prošel kompletní rekonstrukcí, na prodej již delší dobu. Jedním z dřívějších zájemců byla i čínská skupina CEFC. „CEFC nebyla ochotna zaplatit ekonomicky nesmyslnou cenu. Laicky řečeno – strany se nedohodly na ceně,“ uvedl pro LN začátkem března LN Jaroslav Tvrdík, místopředseda CEFC Europe.



„Budova číslo 14 na Poříčí se prokazatelně prodává dva roky. Nám byla za tu dobu nabídnuta dvakrát. Očekávání prodávajících, přesahující 120 milionů eur (zhruba tři miliardy korun – pozn. red.), není ochoten splnit nikdo ze zájemců, českých ani čínských.“ Zazněly ale i hlasy, že obchod zkrachoval kvůli nejasnostem okolo CEFC v zahraničí.

Nejdražší česká adresa

Ulice Na Příkopě je dle výše nájemného za obchodní prostory nejdražší ulicí v Česku a figuruje i mezi nejdražšími ulicemi světa. Loni dle studie mezinárodní poradenské společnosti Cushman &Wakefield obsadila 22. příčku s průměrným ročním nájemným za metr čtvereční ve výši 2640 eur (v přepočtu více než 67 600 korun).

„Je to nejvýznamnější obchodní třída v Praze. Spojuje dvě významné mikrolokality v centru Prahy, tedy spodní část Václavského náměstí s náměstím Republiky, kde je velmi vysoká frekvence chodců,“ konstatuje Ondřej Zabloudil, manažer v oddělení nemovitostí poradenské společnosti Deloitte. Ve špičce je to i více než 8000 lidí za hodinu. To samozřejmě táhne ceny místních nájmů, ale i nemovitostí nahoru.

Je proto logické, že vlastnit některou z budov v ulici Na Příkopě je pro investory atraktivní. „Je to dáno kombinací vysokého výnosu, zejména v retailu, a nízkého rizika díky lokalitě,“ vysvětluje Zabloudil. Upozorňuje ale, že ceny nemovitostí v této ulici jsou tak vysoké, že návratnost investice je velmi dlouhá, nezřídka i více než 25 let.

Každoročně některá z budov v ulici Na Příkopě změní majitele. Vloni koupila budovu od Komerční banky německá společnost Commerz Real, o rok dříve se prodávalo bývalé sídlo Živnostenské banky. Tu od skupiny CPI Radovana Vítka koupila čínská společnost CEFC. Dále pak globální investiční společnost LaSalle Investment Management uzavřela v květnu 2016 vůbec první akvizici v Česku. Za 80 milionů eur koupila od rakouského investora pro francouzský penzijní fond ERAFP tři budovy v ulici Na Příkopě číslo 23, 25 a 27.