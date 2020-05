V Česku bylo v dubnu vyhlášeno nejméně osobních bankrotů od června 2019

PRAHA V Česku bylo v dubnu vyhlášeno 1335 osobních bankrotů, o 159 méně než v březnu. Šlo o nejnižší počet od června 2019, tedy od zpřístupnění insolvence většímu počtu lidí. Vyplývá to ze statistik společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Podle CRIF pokles způsobilo omezení činnosti soudů v době šíření koronaviru. Zároveň bylo podáno 1146 návrhů na osobní bankrot, o 746 méně než v předchozím měsíci.

„Počet osobních bankrotů i návrhů na osobní bankrot byl v dubnu nejnižší od začátku účinnosti novely insolvenčního zákona z poloviny minulého roku, která zpřístupňuje oddlužení většímu počtu lidí. Propadl se především počet nově podaných návrhů na osobní bankrot, meziměsíčně více než o třetinu. Důvodem je především omezené fungování soudů,“ uvedla analytička CRIF Věra Kameníčková.



Nejvíce osobních bankrotů bylo v dubnu vyhlášeno v Moravskoslezském kraji (227), ve Středočeském kraji (186) a v Ústeckém kraji (156). Nejméně osobních bankrotů bylo vyhlášeno na Vysočině (39), v Libereckém kraji (42) a ve Zlínském kraji (49).

Lidé mohou od loňského června nově buď splatit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent dluhu, nebo by měli za pět let dorovnat aspoň 30 procent dlužné částky. V prvním případě jde o jakési zrychlené oddlužení, využitelné zejména v případě nižších dluhů. Ve druhém případě je oddlužení splněno, jestliže po dobu pěti let od schválení oddlužení dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek svých věřitelů.