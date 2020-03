V Česku končí výroba legendárních kytar Cremona, jiné za socialismu nebyly

Praha Největší výrobce hudebních nástrojů v Lubech u Chebu zastavil v rámci reorganizace část tradiční výroby. Soustředí se jen na smyčcové nástroje.

Zhruba 170 letá je tradice výroby kytar v Lubech u Chebu a každý amatérský kytarista v bývalém Československu hrál na nástroj značky Cremona. Společnost Strunal Schönbach z Lubů u Chebu, nástupce někdejšího jediného výrobce v Lubech podniku Cremona, výrobu kytar minulý měsíc ukončila.

Firma s padesátkou zaměstnanců čelí hrozbě úpadku a v rámci chystaného plánu reorganizace se soustředí na výrobu smyčcových nástrojů. A hledá se nový vlastník místo současné pražské společnosti Silverline Capital.

Strunal se z minulosti potýká nejen s dluhy, ale i zanedbanou modernizací. Se současnou krizí kolem šíření koronaviru potíže nesouvisí. I když je jasné, že očekávaný propad ekonomiky v Česku i zahraničí zkomplikuje i finanční plány a odbyt výrobců hudebních nástrojů.

Místo kytar více houslí

„V kytarách nám technologicky ujel vlak za léta stagnace a absence vývoje mnohem více než ve smyčcových nástrojích, kde je naopak kvalita velmi dobrá a stále se zlepšuje,“ vysvětlil pro server Lidovky.cz ředitel Strunalu Lukáš Mikeska. V oboru výroby kytar existuje podle něj neskutečně velká konkurence z Číny a firma nemá silnou značku kytar mimo domácí trh a Rusko.

„Nikdo ve světě si nespojí kytaru a Českou republiku. Nicméně máme velmi silnou tradici klasické hudby a české housle tak stále mají ve světě zvuk. Proto jsme se rozhodli veškeré kapacity a lidi přesunout tam, kde vidíme větší potenciál a kde dosahujeme větší marže,“ dodává Mikeska.

Krize kvůli koronaviru zatím Strunal neničí tolik jako třeba hoteliéry, hospodské nebo dodavatele automobilek. Jen malá část žen musela zůstat s dětmi doma, zájem o práci ale mají někteří místní, kteří dosud dojížděli za prací do Německa. „Na straně výroby proto doufáme, že se nám podaří vyhnout se větší krizi, kterou by mohlo být například zavlečení nákazy mezi obyvatele obce Luby či přímo do firmy,“ obává se Mikeska.

Hrozbou je i omezení dopravy kvůli uzavíraní hranic. A velkou neznámou je celosvětový dopad na poptávku. Hudební nástroje jsou zbytné zboží, hudebníci jsou bez práce a řada obchodů klientů Strunalu je zavřena.

Tradice pokračuje

Luby jsou známé především tradicí houslařů. Kytary zde začali první mistři vyrábět zhruba v polovině 19. století. Postupně se někteří spojili do společné firmy, pojmenované po nástupu komunistů Cremona. Desítky let se zde společně vyráběly housle, violoncella, kontrabasy i kytary.

„Cremona měla své určité renomé, dobrou úroveň měly zdejší kytary zejména v šedesátých letech, ale výroba z překližek a úpadek kvality to pak pokazily,“ komentuje situaci lubský kronikář Tomáš Lenc. „Ujel jim vlak,“ říká na nynější osud firmy, která původně dávala práci šesti stovkám zaměstnanců.

Tradici výroby mistrovských kytar však v Česku drží dál mnozí renomovaní kytaráři, podnikající na vlastní pěst. Přímo v Lubech je už jen jediný – Jan Schneider ze čtvrté generace kytarářské rodiny Schneiderů. Věhlasné se staly doma a v zahraničí mimo jiné i kytary od jihomoravského výrobce z Velkých Němčic, firmy Furch Guitars, zakladatele Františka Furcha. A v oboru úspěšně podniká dnes i řada mladých kytarářů.

Za pozornost stojí i fakt, že prakticky veškerá produkce hudebních nástrojů u nás je v rukou vyloženě českých majitelů. Od mistrů houslařů po největší hudební továrnu Petrof, v níž většinová majitelka Zuzana Ceralová Petrofová pochází z páté generace rodiny zakladatele Antonína Petrofa.