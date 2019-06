V dubnu testovala obří letoun a chtěla do vesmíru vyslat člověka. Teď ale firma Stratolaunch končí

Seattle/Orlando Americká společnost Stratolaunch Systems, za kterou stojí spoluzakladatel Microsoftu Paul Allen, končí činnost. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na čtyři blízké zdroje. Firma vyvinula největší letadlo na světě s rozpětím křídlem 117 metrů, které mělo sloužit jako nosič raket, a chtěla do vesmíru vyslat i člověka. Allen zemřel v říjnu 2018 ve věku 65 let.

Stratolaunch Systems spadá do společnosti Vulcan, do níž Allen investoval jmění vydělané na softwaru do řady různých projektů od realitního byznysu přes vědecké patenty po výzkum vesmíru. Vulcan nyní podle dalšího zdroje agentury Reuters zvažuje prodej aktiv a duševního vlastnictví firmy Stratolaunch Systems. Ani jedna ze společností se k věci nevyjádřila.



Allenova společnost se zpravidla přirovnává k projektům dalších miliardářů - k Virgin Galactic zakladatele firmy Virgin Richarda Bransona, ke společnosti SpaceX šéfa firmy na výrobu elektromobilů Tesla Elena Muska či k firmě Blue Origin zakladatele internetového obchodu Amazon Jeffa Bezose.

V lednu, tři měsíce po Allenovi smrti, společnost oznámila, že nebude vyvíjet rakety, jak plánovala, a bude se soustředit na jejich zmíněný nosič.

Na začátku dubna měla Stratolaunch Systems pouze 21 zaměstnanců, zatímco v prosinci zde pracovalo 77 lidí. Většina zbývajících zaměstnanců se soustředila test gigantického letounu, který se udál v polovině dubna.

Letadlo společnosti Stratolaunch Systems se dvěma trupy je vybaven šesti motory, které používá Boeing 747 zvaný Jumbo Jet. K přistání a vzletu nosič raket potřebuje dráhu o délce přes 3,6 kilometru. Raketa je navržena tak, aby mohla startovat z podvěsu speciálních letounů.

Letoun raketu dopraví do výšky zhruba deseti kilometrů, kde se raketa od letounu oddělí. Následně se zažehnou raketové motory, které loď vynesou na oběžnou dráhu. Tato metoda je mnohem úspornější, než jsou klasické raketové starty.