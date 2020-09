V leteckém průmyslu již zaniklo přes 350 000 míst, počet by se mohl vyšplhat až k půl milionu

Londýn V globálním leteckém průmyslu během uplynulých šesti měsíců v důsledku koronavirové krize zaniklo více než 350 000 pracovních míst. Vyplývá to ze studie poradenské společnosti Five Aero. Podle spoluzakladatele společnosti Rowlanda Haylera by se počet zrušených míst mohl vyšplhat až k půl milionu, napsala agentura Bloomberg.

Údaje se týkají zaměstnanců leteckých přepravců, letišť i výrobců letadel. Více než 80 procent z doposud ohlášeného počtu zrušených pracovních míst připadá na Evropu a Severní Ameriku, ačkoli v loňském roce se tyto dva regiony na celkové osobní letecké přepravě podílely necelou polovinou, ukázala studie. Přispěla k tomu zřejmě skutečnost, že v těchto oblastech působí největší výrobci letadel i řada jejich důležitých dodavatelů, upozorňuje Bloomberg.

Ztráty jsou pro ekonomiku katastrofou Koronavirová krize vedla k drastickému omezení letecké dopravy a poklesu poptávky po letadlech. „Tato krize způsobila leteckému průmyslu obrovské dlouhodobé škody,“ uvedl Hayler. „Vzhledem k důležitosti tohoto odvětví při podpoře ostatních podnikatelských aktivit jsou tyto ztráty pracovních míst katastrofou také pro širší ekonomiku,“ dodal. Koronavirová krize těžce zasáhla rovněž letecké společnosti Smartwings a ČSA ze skupiny Smartwings Group. Ty minulý týden podaly u Městského soudu v Praze návrh na vyhlášení mimořádného moratoria, tedy odložení splatnosti dluhů. Požádat o dočasný odklad jim nově umožnil zákon označovaný jako Lex covid ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru.