V Lufthanse zanikne 29 tisíc pracovních míst. Tento rok firma zatím prodělala 148 miliard korun

Frankfurt V německé letecké společnosti Lufthansa do konce roku kvůli pandemii covidu-19 zanikne celkem 29 000 pracovních míst. Uvedla to v neděli podle agentury DPA mluvčí podniku, která tak potvrdila informace listu Bild am Sonntag. Lufthansa by v důsledku toho měla na konci roku zaměstnávat 109 000 lidí. V příštím roce by pak měla zrušit dalších 10 000 pracovních míst, píše DPA.

Lufthansa musí kvůli pandemii šetřit, ruší bezplatné občerstvení v turistické třídě Lufthansa již v červnu uvedla, že se chystá zrušit asi 22 000 pracovních míst. V září pak varovala, že snižování počtu zaměstnanců bude ještě rozsáhlejší.

Lufthansa se letos stejně jako ostatní letečtí přepravci potýká s negativními dopady šíření koronaviru a musela si sjednat rozsáhlou státní pomoc, aby se vyhnula hrozbě bankrotu. Firma za první tři čtvrtletí letošního roku prodělala 5,6 miliardy eur (zhruba 148 miliard Kč), napsala DPA. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) minulý měsíc předpovědělo, že souhrnná ztráta leteckých přepravců za letošní a příští rok dosáhne 157 miliard dolarů (zhruba 3,4 bilionu Kč). Zhoršilo tak svou předchozí prognózu v reakci na druhou vlnu covidu-19. V červnu předpokládalo, že ztráta za uvedené dva roky dosáhne 100 miliard dolarů.