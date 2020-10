Německo chce uzákonit práci z domova, pokud to zaměstnanci povolání dovolí. A to alespoň na 24 dní v roce

Německo Německá vláda plánuje zákon, podle kterého získají zaměstnanci nárok na práci z domova. Zaměstnavatel může zaměstnanci nevyhovět pouze v případě, že k tomu má vážné provozní důvody. Minimum bude 24 dní v roce, zaměstnavatelé by se ale měli připravovat na přechod na tento způsob fungování.

Spolkový ministr práce Hubertus Heil (SPD) předkládá „zákon o mobilní práci“ (Mobile-Arbeit-Gesetz). Chce tak dát co největšímu počtu zaměstnanců možnost pracovat z domova. „Kdykoli je to možné, měli by mít všichni zaměstnanci zákonný nárok na mobilní práci alespoň 24 dní v roce.“ řekl podle serveru Die Zeit ministr.

Poučení z pandemie

Ministr Heil uvádí, že pokud by vládní návrh prošel, může to pomoci rodinám, protože jeden ze dvou rodičů by mohl jeden den v týdnu po celý rok pracovat z domu. 24 dní bude však podle politika pouze spodní hranice a doporučuje, aby se firmy flexibilně dohadovaly se zaměstnanci na zvyšování podílů práce na dálku.

Firmy mají možnost žádost odmítnout pouze v případě, že k tomu mají závažné provozní či logistické důvody. Jednoduše, pokud je možné práci vykonávat z domu, zaměstnavatel nemůže žádosti nevyhovět.

„Pekař samozřejmě nemůže péct housky z domova,“ říká ministr. Na druhou stranu, pokud zákon projde, firmy nemohou mobilní práci odmítat a priori plošně. „V budoucnu budou šéf a zaměstnanci jednat na stejné úrovni,“ řekl Heil. Zároveň nabude zaměstnavatel povinnost elektronicky zaznamenávat a držet délku pracovní doby.

Zákon není přímo určen jako opatření proti šíření covidu, ale je pandemií inspirován. Koronavirová krize nás podle ministra naučila, že mnohem více lidí může pracovat z domu a je třeba jim tuto možnost garantovat zákonem, aby ji mohli, pokud budou mít zájem, kdykoli uskutečnit.

„Virus nás naučil, že je možné dělat mnohem více práce z domu, než jsme si mysleli. Mobilní práce není jen pro mladé lidi, kteří sedí v kavárnách s notebookem na latte macchiatu. Pro některé lidi je mobilní práce součástí moderního světa, zároveň není mnohým umožněna, a proto také potřebujeme tento zákon.“ říká ministr.

Světový trend

Německo jde tak naproti světovému trendu. Podle poslední studie britských univerzit zůstane práce na dálku ve většině sektorů i v budoucnu, píše BBC. Studie uvádí, že u většiny zaměstnanců se produktivita nesnižuje, u některých naopak zvyšuje, dále většině lidem práce z domu vyhovuje.

Z výzkumů vyplývá, že z 1 000 dotázaných firem napříč sektory, 74 % plánuje zvýšení míry pracovníku, kteří budou na „home officu“. Více než polovina chce postupně redukovat počet kancelářských prostor.

Tento postup jde ruku v ruce se snižováním nákladů, o což se firmy snaží v důsledku postižení ekonomik covidovou pandemií. „Práce na dálku je jedním z hmatatelných dopadů koronaviru na ekonomiku. Pro mnohé by to tak mohlo zůstat i nadále.“ říká Roger Baker, šéf Institutu ředitelů (IoD).

Na druhé straně je třeba mít na paměti i negativní dopady, které může mít práce na dálku na zaměstance, například co se týče psychické stavu. „Práce z domu nefunguje pro všechny.“ shrnuje Baker. Firmy by se podle něj měly přizpůsobovat tomu, co zaměstanci vyhovuje nejvíce.