V Praze se sjedou světoví vývojáři her. Více než 90 řečníků bude diskutovat o budoucnosti herního průmyslu

Na začátku října do Prahy dorazí lidé, kteří se pohybují ve špičkách světového herního průmyslu. Pokud na konferenci 4C dorazíte, potkáte zde nejen vývojáře, ale také manažery, kteří jsou zodpovědní za byznysovou stránku her. Více než 90 mluvčích se představí 5. a 6. října v pražském kongresovém hotelu Clarion.

ADVERTORIÁL

Návštěvníci se mohou těšit na řečníky z několika světových společností. Za zmínku stojí například Jason Cahill, který je technickým ředitelem Minecraftu. Cahill pracuje v Microsoftu již 21 let, za tuto dobu měl na starosti například vývoj herní konzole Xbox a pomáhal se spuštěním cloudové technologie pro Office 365.

Tématem 4C bude mimo jiné budoucnost herního průmyslu.

Neméně zajímavým hostem je také šéf E-sports divize ve firmě Riot Games Mo Fadl. Tento řečník se snaží vytvořit silný a zdravý ekosystém pro hráče League of Legends. Jeho role obnáší spolupráci s hráči, jednotlivými týmy a partnery. Dříve působil na podobném postu ve společnosti Wargaming, kde pomáhal dostat její „vlajkovou loď“ World of Tanks mezi nejhranější e-sports hry na světě.



Konference 4C Více se o konferenci dozvíte na oficiálním webu: www.conf4c.com

Mezi další řečníky patří spoluzakladatel Bravocompany Florian Stronk, herní ředitel Wargaming Paul Barnett či Leszek Szczepanski, programátor z Guerrilla Games. Kromě klasických her na PC se účastníci konference dozví i o problematice vývoje na konzole nebo na moderní herní zařízení jako brýle pro virtuální či rozšířenou realitu nebo mobilní telefony.

Konference nabídne i workshopy

Organizátoři očekávají až 1200 účastníků a 95 řečníků ze všech koutů světa. Návštěvníci si budou moci vybrat z velkého množství prezentací, které budou rozděleny do 11 přednáškových tratí. Zároveň ale budou mít možnost se potkat s řečníky osobně nebo se zúčastnit řady tematických workshopů, které budou sloužit k přímé výměně zkušeností konkrétních vývojářů na specifická témata.

„Po několika ročnících odborných konferencí jsme si všimli, že vývojáři byli vždy hladovější po dalších znalostech. První konference byla většinou o prezentacích, ale v následujícím roce jsme začlenili i panely, workshopy a další věci, které se snaží vytvářet různorodé prostředí,“ vysvětlila ředitelka konference 4C Tatiana Santoriniou.

Podobných vývojářských konferencí je na světě několik, konference 4C se ale od ostatních v řadě věcí liší. Pořadatelé se rozhodli, že bude 4C putovní akcí, každý rok se tak světoví vývojáři sjedou v novém městě. Jejich cíl je předat své zkušenosti na lokální úrovni. Dva předchozí ročníky se konaly v Kyjevě a Petrohradu, letos můžete videoherní odborníky potkat v Praze.

Přišla řada na Prahu

„Letos jsme zvolili Prahu, protože jsme chtěli ukázat globální charakter 4C. Náš průmysl se v České republice a sousedních zemích pěkně rozrůstá. Praha je jedním z nejoblíbenějších měst na světě. Takže to považujeme za skvělou příležitost spojit vzdělávací a kulturní zkušenosti,“ uvedla Tatiana Santoriniou.

Konference vznikla díky samotným vývojářům. V sálech kongresového hotelu Clarion posluchače obohatí o nové poznatky z oblasti technologií, herního designu, marketingu, ale také umění a budoucnosti her.

Organizátoři očekávají až 1200 návštěvníků.

Konferenci 4C organizuje mezinárodní vývojářská firma Wargaming. V současné době Wargaming spravuje 16 poboček a vývojářských studií po celém světě. Jednu pobočku má také v Praze. Společnost stojí za online herními tituly jako jsou World of Tanks, World of Warplanes a World of Warships. Jejich hry si zahrálo už 100 milionů lidí po celém světě.