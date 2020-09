Prodeje roušek trhají rekordy, obchodníci se ale předzásobili. Ceny se dost liší

PRAHA Rouška, respirátor či jakákoli jiná ochrana úst a nosu se vrátily mezi aktéry hry „zastavte koronavirus“. Po dalším opatření vlády, jež se snaží srazit rychle rostoucí počty pozitivně testovaných, se od čtvrtka bez ústenky neobejde už prakticky nikdo.

Poptávka prudce roste – a s ní i prodeje. Dokládají to statistiky lékáren. „Po oznámení nových opatření vlády padl v prodejích roušek rekord,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí řetězce lékáren Dr. Max Michal Petrov.

Jen za včerejšek se v této síti prodalo okolo dvou tisíc kusů roušek. Výrazný nárůst zájmu o jednorázové ústenky potvrdil také e-shop Lékárna.cz. „Už tak vysoké prodeje jednorázových roušek se od minulého týdne zvedly o další třetinu, meziročně pak o 310 procent,“ sdělil pro Lidovky.cz majitel e-shopu Vladimír Finsterle.

Na mnoha místech v republice se před prodejnami s ochranou dýchacích cest tvoří fronty. Zvýšený zájem přitom některé obchodníky motivuje, aby navýšili také ceny. Rozdíly jsou někdy výrazné. Třeba dvojkový respirátor se dá opatřit za 40 i 400 korun.

Vítězem „cenového závodu“ přitom není vždy ten, kdo zvládne nakoupit v řádu desetikorun. Může si za ně koupit ztížené dýchání, horší filtrační schopnosti či přilnavost k obličeji. To všechno snižuje efektivitu a životnost ochranných pomůcek.

Nabízí se úvaha, zda by stát neměl ceny regulovat. A chránit tak spotřebitele před příliš lačnými obchodníky. Cenový strop ale nadále zůstává pouze pro trojkový respirátor, který lze legálně zakoupit za 175 korun bez DPH, je-li vyroben v EU, a za maximálně 350 korun bez DPH, pokud je to mimo EU. Další zastropování toho, zač se dá obchodovat s rouškami nebo dvojkovými respirátory, ministerstvo financí nechystá.

Češi utrácejí i za dražší způsoby ochrany – včetně roušek z nanovlákna. „Denní prodeje jsou v tisících kusů, během jednoho dne byly objednávky ochranných prostředků z nanomateriálu desetinásobné oproti létu,“ sdělil LN předseda Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky Jiří Kůs.

Během první zteče na kamenné a virtuální obchody, kterou přinesl nouzový stav, Česká obchodní inspekce (ČOI) varovala před nekalými praktikami některých e-shopů. Spočívaly zhusta ve lživé anonci vlastností výrobku – například tvrzení, že obyčejný látkový kapesník s dvěma našitými gumičkami stoprocentně odežene covid i jeho virové příbuzné. V některých „nanorouškách“ se zase prokázala naprostá absence nanovlákna – přestože za ně zákazníci zaplatili i několik set korun, jejich účinek by se dal s nadsázkou přirovnat ke krajce.

Trh se ale během léta pročistil, zmohutněla konkurence, vyrojila se řada tuzemských výrobců: od akademických pracovišť po soukromníky. Racionalizaci přispívá i to, že se celý svět nezjančil najednou a nevykoupil, co kde bylo.

Prodejny hlásí: zásob je dost

Výrobci už nyní vědí, že roušky a respirátory budou zapotřebí. Předzásobili se materiálem, upravili svoje kapacity. „Zásoby jsou dostatečné, výpadek, se kterým jsme se potýkali na začátku koronakrize, už by se neměl opakovat,“ uvedl Michal Petrov z Dr. Maxe.

Nabídka je na podzim vyšší díky českým výrobcům a dodavatelům kteří část zboží zaštiťují. I když v prvních zářijových dnech evidovaly o téměř 75 procent vyšší zájem o roušky a respirátory a další nárůst očekávají, vyprodaných zásob se podle mluvčí Alžběty Piškulové nemusí bát ani zákazníci lékáren Benu. „Co se týče skladových zásob, v tuto chvíli máme klíčových položek dostatek a zásoby pravidelně doplňujeme, aby nedošlo k výpadku,“ potvrdila i mluvčí lékáren Pilulka Kateřina Schotliová.

Podle zdroje serveru Lidovky.cz z nejmenované sítě lékáren si lidé na situaci zvykli a rouškami se hodně Čechů zásobilo už během léta. Více z nich si nyní také raději připlatí a pořídí si nanoroušku či respirátor, jejichž cena se v průměru pohybuje okolo stokoruny. Právě jejich prodejci se ale obávají i několikadenního výpadku. „To, co jsme včera zažili na portálu Nanospace.cz, se podobalo tomu, co se dělo na jaře. Ve velkém nakupovaly i soukromé ambulance, firmy či školy,“ řekl Jiří Kůs z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR.

„Výrobní kapacity zatím ohroženy nejsou, ale kdybychom se dostali do horšího stavu než na jaře, mohl by vzniknout nedostatek surovin potřebných k výrobě,“ říká. Jarní exces kdy překupníci tyli z neblahé situace a prodávali za nemravně přemrštěné ceny, se ale neopakuje. Roušku, která stála na konci loňského roku deset korun, se nežinýrovali nabízet za vyšší stovky. Tehdy ministerstvo financí uvalilo na trojkové respirátory, potřebné pro zdravotníky a lidi v první linii, cenové stropy.

„Rozšíření na další ochranné pomůcky v tuto chvíli neplánujeme a ani žádný z příslušných resortů takový požadavek nevznesl,“ řekl Zdeněk Vojtěch, mluvčí ministerstva financí.

Prozatím bez excesů

Na ostatní pomůcky, roušky či respirátory nižších kategorií cenová regulace vyhlášena není, takže i kdyby se někdo neomaleně přiživoval, je to v mezích zákona. „Protiprávní by zvýšené ceny byly pouze v případě, že by šlo o zboží s regulovanou cenou. Dohled nad dodržováním cenové regulace vykonává Specializovaný finanční úřad, který může v případě zjištění prodeje respirátorů třídy FFP3 za ceny vyšší uložit pokutu až do výše 10 milionů,“ sdělila Jana Jelínková z ČOI; tím, že inspektoři v této oblasti žádné kontrolní pravomoci nemají a nové nekalosti ve své gesci neevidují.

Specializovaný finanční úřad by mohl postihovat nepřiměřený majetkový prospěch podle zákona o cenách, ale to by musel prodávající „přestřelit“ do závratných výšin. Kvůli tomu, že se na trhu s ochrannými pomůckami ustálilo konkurenční prostředí, se výrazné excesy nedějí.