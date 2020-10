Místo slavných hermelínů se v sedlčanské mlékárně budou vyrábět ploty, areál koupila firma Pilecký

Sedlčany (Příbramsko) Areál bývalé mlékárny v Sedlčanech na Příbramsku získala firma Pilecký, která se zabývá výrobou a montáží a plotů. Společnost Savencia Fromage & Dairy Czech Republic loni v Sedlčanech ukončila výrobu sýrů Sedlčanský a Lučina a pro prázdný areál hledala kupce. Obě strany již uzavřely kupní smlouvu, výše transakce nebude zveřejňována, uvedl statutární ředitel Savencie Miroslav Maňásek.

Firma Pilecký se sídlem v Novém Kníně je na trhu od roku 1994, kdy začala s prodejem klasického drátového oplocení. Postupně rozšířila sortiment i na ploty a další zboží. Jednatel Daniel Pilecký v pátek uvedl, že v Sedlčanech bude výroba plotů, pracovat by tam měly desítky lidí.



„Kupní smlouva byla podepsána s panem Danielem Pileckým. Je to rodinná firma, která se zabývá výrobou plotů a zařízení s touto činností související. Stran kupní ceny - ta je předmětem důvěrného kupního vztahu mezi kupujícím a prodávajícím, takže Savencia Fromage and Diary, a.s., ji zveřejňovat nebude,“ uvedl Maňásek.

Do areálu se podle Pileckého přesunou pracovníci z výroby z Žemličkovy Lhoty a Křešic, firma chce nabrat i nové lidi. „Kdy se nastěhujeme, záleží jenom na místních úřadech, které nám musejí dát příslušné povolení,“ řekl Pilecký. Společnost chce podle něj do areálu investovat. „Dnes jsme měli první schůzku s projektantem na místě. Investice plánujeme, ale v tuhle chvíli neumím říct, kolik to bude stát,“ dodal jednatel.

Savencia Fromage & Dairy Czech Republic výrobu sýrů, z nichž nejznámější byl sedlčanský hermelín, kvůli zvýšení efektivity přesunula do závodu v Hesově na Havlíčkobrodsku. V sedlčanské mlékárně původně pracovalo 300 lidí. Dostali nabídku pracovat v Hesově, odcházejícím lidem firma vyplatila odstupné.

Pod současným názvem Savencia vystupuje společnost, kterou ovládá francouzská rodina Bongrainů, od roku 2016. Do českého mlékárenství přišla francouzská firma v roce 1993, kdy získala majoritu v hesovské mlékárně Pribina. O dva roky později vstoupila do tehdejších Povltavských mlékáren Sedlčany a v roce 1999 do mlékárny TPK Hodonín.