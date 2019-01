V Tatře se mluví o vyhazovech. Nadějný růst z předchozích let je minulostí, produkce klesla na polovinu

PRAHA Tatra po pěti letech čelí další krizi. Loni vyrobila sotva polovinu aut oproti výsledku z roku 2017. Že je situace vážná, naznačil i podzimní návrat krizového manažera Petra Karáska. Na jeho příchod přitom řada zaměstnanců reaguje negativně – rostou obavy, že se bude muset výrazně šetřit.

„Orientačně platí, že počet zaměstnanců by měl odpovídat počtu vyrobených vozidel za rok,“ řekl LN mluvčí firmy Andrej Čírtek. „Do budoucna by tedy Tatra měla mít kádr stálých zaměstnanců a vedle toho být schopna flexibilně posílit personál nebo ho zase snížit,“ popisuje.



Čírtek už ale neupřesňuje, jaký počet zaměstnanců je ten optimální. Každopádně nyní, kdy je výroba proti loňsku podle předběžných výsledků asi poloviční, by z Tatry měli lidé odcházet. Firma aktuálně zaměstnává 1200 lidí, stovky z nich jsou tedy nadbytečné.

Výroba tatrovek.

Hrozící odchody

Právě to je ale podle všeho jádrem sporů uvnitř firmy. Podle informací LN z automobilky zvažuje na protest odchod dlouholetý technický ředitel Radomír Smolka, který v Tatře pracuje 23 let a patří k výrazným oporám firmy. Ten si vzal v prosinci dlouhou dovolenou, aby zvážil, zda se po ní do Tatry vůbec vrátí. V těchto dnech se má sejít s vedením i majiteli a situaci řešit.

Sám Smolka odmítl situaci komentovat. Spekuluje se však o odchodu i dalších lidí, kteří názorově stojí za Smolkou.

Manažer Petr Karásek už v Tatře působil. Její řízení převzal roku 2013, když ji po bankrotu koupili zbrojař Jaroslav Strnad z Czechoslovak Group a podnikatel René Matera. Tatře předtím zlomilo vaz vysoké zadlužení a prudký propad poptávky kvůli tehdejší hospodářské krizi. Strnad s Materou podnik koupili bez dluhů, s pomocí Karáska se jej tak podařilo rychle dostat do zisku, i když s nižším objemem výroby než dřív. Strnad přitom koupil i automobilku Avia, která loni oznámila konec výroby.

Karásek se však v Tatře dostal do sporů se zaměstnanci. Například zpochybnil přínosy originálních, ale finančně náročných tatrováckých technických řešení. Zaměstnance také poslal na brigádu do Iveca ve Vysokém Mýtě – aby se podívali, jak to chodí jinde. Tatrováci, kteří si zakládají na tom, že vyrábějí světově mimořádná auta v malých sériích, se tak měli inspirovat u velkosériového výrobce běžných autobusů.

Po dvou letech restrukturalizace Karásek zase odešel. Údajně splnil svůj úkol a firmu zefektivnil. Nyní má opět dočasný mandát – firmu má řídit, než se najde nový plnohodnotný ředitel.

Orientace na speciály

Tatrováci se obávají dalších škrtů. Mají pocit, že firma funguje dobře a zásadní změny nepotřebuje. Karásek v rozhovoru pro televizi Seznam hovořil o „doléčení“ Tatry. Mluví hlavně o snaze firmu připravit na možné výkyvy ve výrobě. Ty způsobuje především aktuální kondice globální ekonomiky. Když se nedaří, firmy nenakupují. Do toho vstupují velké armádní tendry – ty mohou krátkodobě přinést velké objemy výroby, vystřídá je však čekání na další zakázku. „V projektech pro bezpečnostní složky budou vždy značné výkyvy,“ říká Čírtek.

Karásek chce, aby na to Tatra dokázala reagovat a aby i při poklesu výroby zůstala ziskovou. Jedním z řešení je orientace na složitější zakázkovou výrobu.„Na unikátním mnohonápravovém speciálním vozidle s vrtnou soupravou dokáže Tatra realizovat daleko vyšší přidanou hodnotu než na prostých sklápěčkách pro stavebnictví. Proto prostý počet vyrobených podvozků není pro Tatru klíčový,“ tvrdí Karásek.

Tatra se tak nemá soustředit na objem, ale hlavně na zisk. Firma nevydělává díky vysoké produkci, ale díky umění splnit speciální přání zákazníka – který si to ovšem může dovolit. Hlavním měřítkem by tak měly být tržby a rentabilita.