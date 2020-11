Vakcína společnosti Pfizer bude možná ještě letos, oznámila firma. Potvrdila účinnost 95 procent

Washington/Berlín Výkonný ředitel německé biotechnologické firmy BioNTech, která spolupracuje s americkou společností Pfizer na vakcíně proti covidu-19, ve čtvrtek uvedl, že očkovací látka by mohla být do konce roku schválena a distribuována do USA a EU. Informuje o tom agentura AFP. Ve středu firma Pfizer oznámila, že podle první sady konečných výsledků z poslední fáze klinického testování má očkovací látka účinnost 95 procent a nezpůsobuje žádné vážné vedlejší účinky.

„Je možné, že se nám ještě do konce roku podaří dosáhnout schválení v USA, Evropě či obou regionech,“ řekl Ugur Şahin v rozhovoru s AFP. Şahin upřesnil, že výrobci v pátek požádají o schválení americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA). Schválením vakcíny v Evropě se již zabývá Evropská léková agentura (EMA). „Je možné, že budeme schopni dodávat vakcíny v prosinci,“ doplnil šéf BioNTechu.

Pfizer už za několik dní požádá úřady o mimořádné nasazení vakcíny proti covidu. Má účinnost 95 procent Evropská komise minulý týden schválila podpis smlouvy na nákup až 300 milionů dávek této vakcíny. Kromě toho si předjednala 405 milionů dávek vakcíny od německé společnosti CureVac. V létě si pak EU zajistila po 300 milionech dávkách očkovací látky od francouzské farmaceutické skupiny Sanofi a britské AstraZenecy. Na 200 milionech dávkách se EU také dohodla s firmou Janssen, která je součástí společnosti Johnson & Johnson. V nejbližší době by chtěl Brusel uzavřít také jednání o vakcíně s americkou společností Moderna. Účinnost 95 procent Podle Pfizeru je účinnost vakcíny stabilní napříč věkovými skupinami a etniky, což by jí otevřelo cestu k použití po celém světě. Účinnost u lidí nad 65 let, kterým ve větší míře hrozí vážné komplikace covidu-19, podle firmy přesahuje 94 procent. Francouzsko-nizozemská letecká společnost Air France-KLM dříve oznámila, že se chystá podílet na distribuci vakcíny. „Bude to velká logistická výzva,“ konstatoval Christophe Boucher, který v KLM řídí nákladní dopravu. Zdůraznil „ohromné“ množství vakcín, které bude nutné přepravovat po celém světě. „Dalším problémem je regulace teploty,“ připomněl Boucher v rozhovoru s agenturou Reuters. Vakcína vyvíjená ve spolupráci firem Pfizer a BioNTech se totiž musí skladovat při teplotě minus 80 stupňů Celsia.