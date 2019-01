Zákaz vatových tyčinek z plastů? Za ekologické varianty si lidé připlatí

Zákaz plastových tyčinek a jednorázových plastů Krok k omezení jednorázových plastů podnikla kromě Itálie i Evropská komise, která už loni v květnu navrhla zákaz plastových brček, nádobí, tyčinek do uší a dalších jednorázových výrobků. Evropský parlament a členské státy v návrhu následně provedly mírné změny. Zákaz, který by měl začít platit v roce 2021, nyní čeká na opětovně předložení Evropskému parlamentu a finální schválení členských států.



Zákaz, který by měl - s určitými výjimkami - začít platit za dva roky, se má týkat nejen často zdůrazňovaných brček nebo čistítek na uši, ale i jednorázových plastových příborů, talířů či polystyrenových obalů a hrnků na potraviny a nápoje určené k okamžité spotřebě a také dalších produktů z plastů, které mohou přispívat ke znečištění takzvanými mikroplasty.

Od roku 2025 by měl v EU existovat také závazný cíl 25 procent výroby PET lahví z recyklovaného materiálu, od roku 2030 by to mělo být procent 30.