Velké banky nabídnou posunutí splátek hypoték i úvěrů, o odklad mohou požádat lidé a firmy

Praha Některé banky či úvěrové společnosti kvůli koronaviru nabízejí klientům posunutí splátek půjček až o tři měsíce. Kolik lidí této možnosti využije, zatím nikdo odhadovat nechce.

Přišli o celý příjem či jeho podstatnou část kvůli opatřením proti dalšímu postupu koronavirové epidemie, hypotéky, ale i další úvěry mají dál „na krku“. Klienti velké trojky bank, která dominuje českému trhu s hypotékami – Hypoteční banky, České spořitelny a Komerční banky –, budou moci požádat až o tříměsíční odklad splátek úvěrů.

Posunutí splátek nabízí svým klientům i nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů, společnost Home Credit. Kolik lidí kvůli finančním potížím požádá o odklad, si zatím nikdo netroufá odhadnout.

„Platí to, co jsme již avizovali na sociálních sítích, a možnost posunutí splátek klientům nabídneme. Podrobnosti, jak konkrétně budeme postupovat, by měly být známy do konce tohoto týdne,“ sdělila LN mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová. O obdobném kroku informovala na Twitteru také Česká spořitelna.



„O posunutí splátek budou moci požádat individuální i firemní klienti, jejichž schopnost splácení byla nějak dotčena epidemií,“ uvedl pro LN Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny, která je dvojkou na hypotečním trhu. Dodal, že tuto možnost nabízí banka také klientům, kteří mají další typy úvěrů, jako jsou například firemní či spotřebitelské. Stejně benevolentní je i trojka na trhu s hypotékami, Komerční banka. Také u ní platí, že posunutí splátek se týká nejen hypoték, ale i dalších úvěrů a mohou o ně požádat jak fyzické, tak právnické osoby.

Bankám doporučila nabízet odklad splátek úvěrů již koncem minulého týdne Česká bankovní asociace, která sdružuje 39 bank reprezentujících více než 99 procent českého bankovního sektoru.

„Prezidium se shodlo, že vhodným nástrojem je v doložených případech poskytnout klientům možnost tříměsíčního odkladu splátek hypotečních a spotřebitelských úvěrů,“ píše v prohlášení ČBA. Dále konstatuje, že banky se primárně zaměří na klienty z řad zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných, protože lze předpokládat, že právě na ně dopadne epidemie nejtíživěji.

Posunutí splátek ale nabízí třeba i nebankovní poskytovatel spotřebitelských úvěrů, společnost Home Credit. „Mnoho našich produktů umožňuje automatické snížení či odložení splátek,“ tvrdí Linda Bilal, mluvčí Home Creditu. A dodává: „Naše klientské centrum vždy hledá individuální řešení.“

Dle statistik České bankovní asociace k lednu letošního roku dlužily domácnosti celkem 1,753 bilionu korun, téměř 76 procent z této částky, 1,336 bilionu, připadalo na hypotéky. V Česku jsou hypoteční úvěry velmi populární, zájem o ně byl v uplynulých letech podporován nízkými úroky. A roli hraje i fakt, že Češi preferují vlastnické bydlení před nájemním. Až dvě třetiny Čechů bydlí ve vlastním bytě či domě.

Lze očekávat, že někteří majitelé bytů a rodinných domů pořízených na úvěr, kteří nemají úspory, se kvůli epidemii koronaviru dostanou do těžkostí. U České spořitelny má nějaký typ úvěru více než 700 tisíc klientů, zhruba 250 tisíc si vzalo půjčku na bydlení. „Těžko předvídat, ale předpokládáme, že o odklad požádají vyšší jednotky procent,“ tvrdí Filip Hrubý. Dle něho jsou nejohroženější skupinou klienti s kombinací vícero nebankovních úvěrů.

O konkrétních číslech zatím nechtějí mluvit ani konkurenční banky. „Možnost žádat o odklad splátek nabízíme od pondělí. V tuto chvíli by proto bylo předčasné odhadovat vývoj počtu zájemců. Lze však předpokládat, že žadatelé budou z řad zaměstnanců i podnikatelů,“ říká mluvčí Komerční banky Michal Teubner. Mluvčí Hypoteční banky Andrea Vokálová tvrdí, že zatím nejsou nastaveny podmínky tříměsíčního odkladu splátek, a nelze tak ani říci, kdo z klientů možnosti využije.