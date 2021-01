Velký krok na cestě k digitalizaci státu. Začal projekt bankovní identity, jednání s úřady bude snazší

Praha Nechce se vám chodit na úřad kvůli výpisu z trestního registru nebo informaci z katastru nemovitostí či aktualizaci vašich údajů v dokumentech České správy sociálního zabezpečení, ale nejste třeba ochotni si zřídit a platit datovou schránku? Anebo stále zapomínáte vstupní heslo do užívaných elektronických aplikací? Tento problém by měl v dohledné době skončit.

Řešením by měla být takzvaná bankovní identita, univerzální klíč ke všem možným portálům veřejné správy a výhledově i k portálům soukromých firem jako třeba mobilním operátorům či dodavatelům energií a také e-shopům. První klienti bank začali svou novou cestu na úřad testovat v těchto dnech.



 Chcete jednoduchý a jednotný přístup ke službám českého eGovernmentu? S identifikačním prostředkem NIA ID vám k přihlášení bude stačit jen jméno, heslo a SMS kód z mobilu.  A to na všechno!



Založte si NIA ID ještě dnes podle tohoto návodu  pic.twitter.com/T1cpHHkKCS — gov.cz (@gov_cz) December 14, 2020

Veřejná správa v minulých letech udělala dlouho očekávaný posun k eGovernmentu. Z pohledu občanů hlavně spuštěním internetového Portálu občana, který je vstupní branou k elektronickým službám státu. Doposud však bylo k užívání služeb tohoto portálu nutné mít zánovní občanský průkaz (s čipem, vydávaný po roce 2018), placenou datovou schránku a nebo být vlastníkem určené elektronické identity k ověření totožnosti, abyste byli do chráněného internetového prostředí vpuštěni. To z užitečných aplikací udělalo věc dostupnou pouze omezenému okruhu zájemců.

Univerzální klíč

Od 1. ledna se situace díky novele zákona o bankách mění. Pro vstup do Portálu občana budou stačit vaše přihlašovací údaje do internetového bankovnictví vaší banky. Z nich se stane takzvaná bankovní identita.

„Možnosti (využití bankovní identity – pozn. red.) jsou opravdu široké – od komunikace se státní správou, s dodavateli energií a služeb až po nákupy na internetu. A navíc zcela zdarma a v pohodlí svého obydlí,“ vypočítává Jakub Vlček, manažer pro bankovní identitu Komerční banky (KB), jedné z trojice prvních vlastníků oprávnění vydávat bankovní identitu.

V KB používá internetové a mobilní bankovnictví 2,3 milionu klientů, dalších asi 750 tisíc uživatelů používá takzvaný KB Klíč, kartu pro zabezpečené platby na internetu.

Kromě úspory nákladů přináší bankovní identita svým uživatelům ještě jeden nemalý, penězi neměřitelný zisk: už si nebudou muset pamatovat několik přihlašovacích jmen a hesel do různých portálů a aplikací. Bankovní identita bude jedna. Což je nemalá výhoda, zvláště mají-li do systému být zapojeny také e-shopy.

První vlaštovky

Jak je zavádění bankovní identity daleko? „V současné době o udělení akreditace k poskytování bankovní identity od ministerstva vnitra usiluje několik bank, tři banky akreditaci získaly již v minulém roce,“ říká Filip Hanzlík, náměstek generální ředitelky České bankovní asociace (ČBA).

Ta zastřešuje většinu českých bank, navíc připravovala pro zapojení svých členů do systému bankovní identity potřebné standardy. „Proces akreditace je ale pouze prvním krokem. Po jejím udělení musí banky ještě vše technologicky připravit, což zahrnuje nejen složité softwarové úpravy bankovních informačních systémů, ale také vývoj, propojení a samozřejmě i důkladné otestování registrace elektronických prostředků vůči státní Národní identitní autoritě. Jde o složitý proces, který žádná banka nemůže urychlit, a proto je leden 2021, kdy zákon o bankách nabyl účinnosti, pro banky pouhým milníkem, po němž mohou bankovní identity vydávat,“ dodává Hanzlík.

Pomocí nových #eOP se lze přihlašovat i k právě spuštěnému Portálu občana https://t.co/13MYCN2YMv Podrobněji o přihlašování s #eOP v mém dnešním článku na Lupě: https://t.co/THCRr7BNrR pic.twitter.com/XA5E1ehvZh — Jiří Peterka (@jiripeterka) July 9, 2018

Jako první získala loni v říjnu akreditaci ČSOB, následovaly Česká spořitelna (ČS) a Komerční banka. „Přihlašování ke službám státní správy na Portálu občana jsme technicky spustili 1. ledna a nyní probíhá postupné ověřování identity všech 1,7 milionů uživatelů našeho internetového bankovnictví ze strany státu,“ řekl serveru Lidovky.cz mluvčí ČS Filip Hrubý.

Během prvních pěti lednových dní už po ověření identity získalo přístup do Portálu občana s pomocí nového univerzálního klíče prvních 200 tisíc klientů, zbývajících půl druhého milionu lidí stát podle Hrubého postupně ověří v průběhu ledna. Zda už je či ještě není ověřen, zjistí klienti po vstupu do internetového bankovnictví.

Další banky finalizují

UniCredit Bank plánuje – stejně jako Equa Bank - zavedení bankovní identity v druhém letošním čtvrtletí. Jak upozorňuje mluvčí banky Petr Plocek, termín je předběžný. „Implementace takové služby v bankovním prostředí je časově náročná, a to nejen z důvodů prací na straně banky, ale také z důvodu certifikace, kterou banka musí podstoupit vůči orgánům státu. Již jsme prošli pre-auditem ze strany Kvalifikovaného poskytovatele certifikačních služeb,“ zdůrazňuje Plocek.

Blízko cíli se cítí být také Air Bank. „Jsme v pravidelném kontaktu s ministerstvem vnitra, které tuto akreditaci uděluje, a věříme, že ji získáme v následujících týdnech,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí banky Jana Karasová.

E-shopy později

Ministerstvo vnitra uvádí, že Portál občana umožňuje přístup k více než stovce služeb státu a že je navíc propojený s portály třech desítek obcí a portály dalších 30 úřadů. Množství služeb se postupně rozšiřuje. Přibýt by měl – a to podle pár dní starého sdělení ministerstva financí na začátku letošního roku - i dlouho očekávaný portál MojeDaně, jehož prostřednictvím bude možné podávat daňové přiznání a řešit další věci s finančním úřadem on-line.

Zapojovat by se podle ministerstva i ČBA měly také soukromé firmy, například mobilní operátoři, dodavatelé energií a také e-shopy. „Co se týče zapojení služeb ze soukromého sektoru, v tuto chvíli probíhají jednání. Očekáváme, že služby soukromého sektoru poskytované přes bankovní identitu by mohly být spuštěny v druhém čtvrtletí letošního roku,“ říká mluvčí Air Bank.

Jak plyne z vyjádření výkonného vyjádření Asociace pro elektronickou komerci Jana Vetyšky, zapojení e-shopů je pravděpodobně ještě daleko. „Tento projekt, který zjevně využívá nových povinností souvisejících se silným ověřením plateb, je z našeho pohledu na začátku. S ohledem na spolupráci se státní správou může být do budoucna zajímavou možností pro e-shopy, které chtějí nabídnout svým zákazníkům další možnost pro přihlášení do takzvané uživatelské zóny. Právě nákladnost a také zájem zákazníků ovšem ukáží, nakolik internetové obchody této nabídky využijí. V tuto chvíli ale nemáme od našich členů žádnou konkrétní zpětnou vazbu, zda a kdy se do projektu zapojí,“ řekl serveru Lidovky.cz Vetyška.