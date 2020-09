Vesmír začíná podléhat marketingu. Na ISS vznikne reklama na pleťovou kosmetiku

New York Americká společnost vyrábějící luxusní kosmetiku Estée Lauder se rozhodla natočit záběry pro svou novou reklamní kampaň ve vesmíru, a to přímo na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Drtivou většinu nákladů přitom bude hradit americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), aby podpořil zájem soukromých firem o podnikání na oběžné dráze.

Astronauti NASA budou mít za úkol pořídit snímky a videa nového pleťového produktu americké kosmetické značky Estée Lauder a jeho záběry budou s největší pravděpodobností pořizovat v prostředí mikrogravitace. Deset lahviček nového séra pro péči o pleť má na vesmírnou stanici dorazit na konci září, řekl mluvčí NASA pro CNN Business.



Prezident Estée Lauder Stephane de la Faverie naznačil plány společnosti již minulý měsíc: „Jsem člověk, který hodně riskuje a mám tendenci přicházet s nápady, které se běžnému a tradičnímu marketingu vymykají,“ uvedl během virtuálního summitu Ascend v panelu Amerického institutu pro letectví a astronautiku.

Společnost Estée Lauder pak materiály v budoucnu využije v reklamních kampaních. Sami astronauti se však v záběrech neobjeví, protože etické kodexy NASA jejich působení v reklamách a jiných marketingových kampaních přísně zakazuje.



Sice se nebude jednat o první reklamní záběry, které na ISS vzniknou, ale půjde o nejvýznamnější situaci, kdy NASA nabídne část s nulovou gravitací v americkém sektoru základny pro výhradně komerční účely.

Náklady bude hradit z drtivé části právě NASA a firma Estée Lauder by měla zaplatit jen zlomek celé částky, přibližně asi 128 tisíc dolarů (necelé tři miliony korun). Americká vesmírná agentura se obecně snaží hradit co největší množství nákladů soukromým společnostem se zájmem o vesmírné aktivity, a to v naději, že tak podnítí širší zájem o mimozemské podnikání. Což by jí následně mohlo finančně pomoct.

Produkty Estée Lauder na palubu kosmické lodi Northrop Grumman Cygnus dorazí spolu s dalšími 3,5 tisíci kilogramy dalšího nákladu a zásob pro astronauty.

Šéf Estée Lauder de la Faverie minulý měsíc uvedl, že společnost plánuje spolu s NASA a CASIS – organizací, která na ISS spravuje americkou laboratoř – financovat výzkum zaměřený na vývoj udržitelnějších obalových materiálů. Podle mluvčího CASIS však tato spolupráce zatím nevedla k jasným plánům a CNN Business zdůraznil, CASIS se na pořizování záběrů pro kosmetickou společnost podílet nebude.

NASA podporuje soukromníky ve vesmíru dlouhodobě

NASA se dlouhodobě snaží na ISS podporovat zájmy soukromého sektoru. Finance získané od podnikatelů pak používá k navýšení rozpočtu vesmírné stanice, aby mohl pokročit např. vědecký nebo technologický výzkum na oběžné dráze.



„Obchodním a marketingovým aktivitám věnuje posádka opravdu jen skromné množství času. Silná ekonomika komerčního vesmíru naopak podpoří národní zájmy a snáz tak přejdeme k režimu, v němž bude NASA jen jedním z mnoha zákazníků oběžné dráhy Země,“ uvedl pro CNN Business Phil McAlister, ředitel vývoje komerčních vesmírných letů v NASA.

Podnikat mohou na ISS firmy teprve od minulého roku. Dříve to sice bylo také fakticky možné, ale jakékoliv záměry nebo aktivity zájemců o podnikání byly podmíněné uzavřením smlouvy s NASA. Ta však tuto podmínku v loňském roce zrušila, aby podnítila větší zájem o spolupráci vesmírné stanice a soukromých společností. Zároveň NASA vloni slíbila, že 90 hodin ze své celoroční pracovní doby budou astronauti věnovat právě aktivitám spojeným se soukromými subjekty.

To s sebou samozřejmě přineslo i možnost využití stanice pro čistě marketingové nebo zábavní účely. Místo čistě vědeckých zakázek se na ISS rozvinul i zcela komerční obchod, včetně vesmírné turistiky, spolupráce se sportovní značkou Adidas, výše zmíněnou firmou Estée Lauder a možné je i natáčení filmu na palubě ISS s americkým hercem Tomem Cruisem, které je aktuálně v jednání.