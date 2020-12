Většina obchodů bude na Štědrý den v provozu, na svátky bude zavřeno

Praha Lidé si ve většině obchodů na Štědrý den dopoledne nakoupí. Na vánoční svátky zůstanou prodejny zavřené, znovu se otevřou 27. prosince. Fungovat pak budou do Silvestra, poslední den v roce musejí zákazníci počítat se zkrácenou provozní dobou. Zavíracím dnem bude tradičně Nový rok. Vyplývá to ze zjištění a ankety ČTK mezi obchodníky.

Fungování maloobchodu se kvůli pandemii koronaviru řídí protiepidemickým systémem (PES) a nařízeními vlády, která vyhlašuje na základě nouzového stavu. Ten zatím platí do 23. prosince. Kabinet bude v úterý Sněmovnu žádat o jeho prodloužení do 22. ledna.



Aktuálně platný čtvrtý stupeň pohotovosti systému PES zakazuje prodej v maloobchodech o státních svátcích. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) ve čtvrtek uvedl, že vláda, v případě že bude nouzový stav pokračovat, obchodníkům na Štědrý den umožní dopolední prodej.



Bez ohledu na další vývoj situace zůstanou 24. prosince zavřené prodejny Penny a Lidl. V provozu bude řetězec Kaufland, a to do 11:45, stejně jako obchody Albert. Tesco bude otevřené do 11:00, tento den ale už nebude zajišťovat rozvoz on-line nákupů. Hypermarkety Globus budou otevřené do 11:30. Billa bude fungovat do 12:00.

Prodejny budou v běžné otevírací době fungovat mezi svátky. Na Silvestra se lidé do potravinářských řetězců dostanou nejdéle do 18:00, kdy se zavřou obchody Kaufland nebo Albert. O hodinu dříve ukončí provoz například Tesco či Billa.

Prodejny nad 200 metrů čtverečních musejí být i za běžných okolností na vánoční svátky a Nový rok uzavřené, a to podle zákona o prodejní době v maloobchodě platného od konce roku 2016. Vztahuje se také na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Podnikatelské svazy zákon o omezení prodeje opakovaně kritizují. Naopak odboráři usilují o rozšíření regulace na všech 13 státních svátků.