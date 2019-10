Letní datová revoluce zlevnila mobilní internet hlavně těm, kdo platí přes 1000 korun měsíčně

PRAHA Česko v cenách mobilních dat dohání svět – tedy alespoň podle šéfa ministerstva průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO). Ten se včera pochlubil výsledky studie finské poradenské společnosti Rewheel, která porovnávala ceny českých operátorů v září s dubnovými cenami v jiných zemích (sic!). Jenže největší zlepšení je znát u dražších tarifů (za 50 eur, tedy asi 1300 korun měsíčně) – dříve běžné menší tarify pro děti nebo zkrátka pro lidi, kteří tolik nevolají, z nabídky mizí.

„Díky koncentrovanému tlaku už Česko podle studie Rewheel patří do skupiny nejlepších zemí, co se týče tarifů do 50 eur,“ pochlubil se včera ministr Havlíček s odkazem na výsledky studie, kterou si jeho resort zaplatil.



Důvod zmiňovaného českého „skoku“ je prostý: za 1300 korun už jde v Česku nově pořídit neomezená data, více už jich být nemůže. Při útratě 30 eur (zhruba 770 korun) už změna tak výrazná není, Česko se jen posunulo z 39. na 37. místo z celkem 41 sledovaných zemí. V případě 20 eur, tedy stále poměrně vysokých více než 500 korun, si Češi polepšili jen o jedno jediné místo.

Srovnání datových balíčků, které lze dostat v různých zemích za stejnou cenu.

Sleva, která není zadarmo

„Nejspíše klesly ceny i ve všech dalších zemích, proto nemůžeme vyloučit možnost, že pozice Česka může být horší, než je ukázano v žebříčcích,“ varují v analýze samotní Finové. Nedávné představení tarifů s neomezenými daty trojicí tuzemských velkých operátorů podle studie „přispělo ke zlepšení cenové konkurence na českém mobilním trhu jen marginálně“.

Finové dále upozorňují, že Češi by museli zdvojnásobit své průměrné útraty za telefon, aby dosáhli na výhodná neomezená data. Čím méně lidé za telefon platí, tím hůře to vypadá v mezinárodním srovnání. A protože hlavní zlepšení je vidět právě v tarifech nad tisíc korun měsíčně, tedy nad možnosti většiny zákazníků, nové nabídky srovnání spíše zkreslují.

V Česku je znát, že operátoři postupně rezignují na zákazníky, kteří nejsou ochotni platit vysoké částky. V posledních měsících sice O2, T-Mobile i Vodafone skutečně výrazně zlevnily mobilní data. Ale nabídky míří hlavně na ty, kdo jsou ochotni si připlatit, největší změny se dějí v tarifech za tisíc a více korun. Atraktivní nabídky za pár eur, které jsou běžné v Polsku, v Rakousku nebo na Slovensku, v Česku alternativu nemají.

LN porovnávaly nabídky hlavních i alternativních operátorů a ukázalo se, že čím méně zákazníci utrácejí, tím méně o ně velcí operátoři stojí.

Konec levných nabídek

Kdo volá jen málo a potřebuje méně dat, ten nejvýhodnější nabídky najde u virtuálních operátorů. Triumvirát O2, T-Mobile a Vodafone neumí prakticky nic nabídnout a jejich tarify vyjdou i násobně dráž. Naopak ten, kdo chce opravdu hodně volat i datovat a je ochoten platit přes tisíc korun měsíčně, ten se se od velké trojky dočká nabídek, na něž virtuální operátoři reagují jen stěží.

Nezájem o méně utrácející zákazníky se ukazuje právě i v tom, že z tuzemského mobilního trhu prakticky vymizely menší tarify. Například O2 nenabízí na svých stránkách žádný tarif za méně než 500 korun. Kdo předpokládá menší útratu, je odkázán na předplacenou kartu. Pod pultem lze sice levnější tarify najít, další pak nabízí pro studenty či děti – i ty však začínají na 350 korunách měsíčně. T-Mobile a Vodafone na tom jsou podobně.

Nikdo nenabízí tarif za méně než 300 korun. Pryč jsou doby, kdy šlo mít tarif i za stokorunu nebo pár desetikorun. Všichni tito zákazníci museli buď přejít k násobně větším tarifům, nebo se pokusit vyjednat podpultovou nabídku, případně používat nepříliš výhodné předplacené karty. Možností je i odejít ke zmíněným virtuálním operátorům.

Strategie operátorů je jasná: nabídnout lidem neomezené volání i více dat a dostat je tak k vyšším tarifům. Velká trojka přitom svorně tvrdí, že na menší zákazníky nerezignují. „Nabídka předplacených karet a tarifů je koncipována tak, aby si v ní vybral opravdu každý, tedy i zákazníci s menší útratou,“ uvedl například mluvčí T-Mobile Jiří Janeček.

Mluvčí Vodafone Ondřej Luštinec zase poukazuje na to, že ceny služeb nejde jednoduše porovnávat, protože každý zákazník je používá jinak.

Nicméně ministerstvo průmyslu chce na operátory tlačit dál a dostat Česko mezi země s nejnižšími cenami mobilních dat.