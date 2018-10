Vinaři přemohli počasí. Letošní ročník bude dobrý i díky slunnému podzimu

PRAHA „Obsah kyselin je nižší. Nicméně podle mého názoru bude kvalita vín velmi dobrá, a to jak bílých, tak i červených, která díky letošnímu slunnému podzimu krásně dozrávají. Budou to velmi krásná, plná a zajímavá červená vína,“ předpovídá enoložka Iva Šantavá, ředitelka střediska vinařství společnosti Víno Blatel z Blatnice pod Svatým Antonínkem.

Není osamocena. Letos začaly první bobule mizet z vinohradů o dva až tři týdny dřív, než je obvyklé. V souvislosti s parnými dny léta se pěstitelé obávali zasychání hroznů nebo nižší než žádoucí kyselosti. Sklizeno je už na 80 procent vinic a obavy se v řadě případů nevyplnily.

„Sucho postihlo moravskou oblast různě, jsou místa více i méně postižená. Ale poslední sběry jsou mimořádně kvalitní,“ komentuje situaci Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů ČR. Na celkovou prognózu kvality je ještě brzy, ale i tak už první poznatky hovoří o celkově vydařeném ročníku.

Jaké odrůdy by mohly letos nejvíc potěšit? Krásně se podle pěstitelů jeví rulandské odrůdy, ryzlinky, muškáty a merloty – zatím v růžovém. Nadějně prý vypadají Tramín červený, Rulandské šedé a Rulandské bílé, tedy aromatické, teplomilné odrůdy.

I jinde padají slova chvály na bílá vína, která se na začátku sklizně zdála suchem nejvíc ohrožená. „Pochybnosti se naštěstí nenaplnily. Kvalita bílých vín vypadá hodně, hodně slibně,“ neskrývá optimismus například David Šťastný z Chateau Valtice –Vinných sklepů Valtice.

Vinobraní v Mutěnicích na Hodonínsku.

Tradičně těžká volba

Záleží přitom nejen na místních vláhových podmínkách, ale i na tom, zda, případně v jaké míře se vinaři před létem rozhodli svou úrodu redukovat – odstranit část „střapců“ tak, aby rostlina dávala větší sílu zbylé části budoucích hroznů. Je to vždy stejná volba – méně, ale kvalitnější úrody, nebo více, ale spíš standardní kvality.



„Z pohledu bílých odrůd se zřejmě nebude jednat o jednoduchý rok s jednoznačným hodnocením,“ předpovídá Ondřej Beránek, prezident Vinařské unie ČR a ředitel společnosti Bohemia Sekt.

„Hodnocení nejspíš bude jiné od vinařů na Znojemsku, jiné na Mikulovsku a jiné na Slovácku. V každé z podoblastí totiž byly jiné vláhové poměry koncem léta a zejména deště v září. Ty někde naředily nízkou cukernatost raných odrůd, někde způsobily hnilobu, jinde naopak pomohly později dozrávajícím odrůdám,“ vysvětluje Beránek.

Nad desetiletým průměrem

V loňském roce, kdy nemalá část úrody pomrzla, ale kvalitou se jednalo o dobrý rok, sklidili tuzemští pěstitelé z celkové plochy téměř 18 tisíc hektarů vinic 79,7 tisíce tun hroznů. Letošek se prý bude co do množství blížit spíš roku 2015, kdy se u nás sklidilo přes 90 tisíc tun hroznů.

Hektarový výnos se letos zatím odhaduje na víc než šest tun (oproti loňským pěti tunám). To je víc, než činí desetiletý průměr. Kromě rozmarů počasí si musejí pěstitelé (zejména ti větší) poradit ještě s jiným zásadním problémem: stejně jako v celém českém hospodářství i ve vinohradech chybějí lidé.

Kombajny a brigádníci

Velká část úrody se dnes už sklízí pomocí moderních kombajnů, ale na některých lokalitách a u určitých druhů vína je stále nutná ruční práce.

„Například my ručně sklízíme už jen ty vinice, na které se sklízečem nemůžeme, anebo ty, kde to vyžadují pravidla pro výrobu vín VOC (Vína originální certifikace – označení kontroly původu a kvality jihomoravských vín; pozn. ed.),“ uvedl Beránek ze společnosti Bohemia Sekt, do níž spadají mimo jiné velkobílovické Habánské sklepy.

„Kdyby nebyly dnes již velmi dokonalé sklízecí stroje a zahraniční pracovníci, měl by to i náš perspektivní obor v budoucnu velmi obtížné,“ přidává se Pavel Vajčner ze společnosti Znovín Znojmo.

Česko i přes úsilí domácích vinařů zdaleka není soběstačné v produkci, jako je tomu třeba ve výrobě a konzumaci piva. Z roční spotřeby vína u nás ve výši 2,1 milionu hektolitrů (v přepočtu kolem 20 litrů na hlavu) tvoří produkce tuzemských vinařů jen třetinu, zbytek se dováží.