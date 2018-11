Virtuální realita dobývá realitní trh. Prohlídky se speciálními brýlemi už nejsou jen výsadou luxusních bytů

PRAHA Šárecký dvůr je uzavřený luxusní rezidenční komplex s 51 byty v Praze 6, v blízkosti přírodní rezervace Divoká Šárka a vodní nádrže Džbán. Areál je již dokončen a budoucí obyvatelé se mohou pomalu stěhovat. Když si přijdou vybrat konkrétní byt, v reálu zatím uvidí jen holobyt – neomítnuté stěny a na podlaze beton.

Pokud si ale nasadí speciální brýle, mohou projít již dokončeným bytem ve virtuální realitě. Získají tak mnohem konkrétnější představu o tom, jak vypadá byt zařízený, jakou má atmosféru, jaký je z něj výhled, jak vzdálené jsou sousední objekty, jak se prostředí areálu mění v průběhu celého dne.

„Jde o náš pilotní projekt, kde po užíváme virtuální realitu. Chtěli jsme to vyzkoušet na již dokončeném komplexu. Pokud se to osvědčí, příště technologii využijeme u projektů, které se ještě nezačaly stavět,“ říká Marian Kolev, marketingový ředitel realitní kanceláře Svoboda & Williams, která byla pověřena prodejem bytů v areálu Šárecký dvůr.

Virtuální realita ale není doménou jen luxusních rezidencí a ne omezuje se pouze na pražské projekty. Důvodem jsou klesající náklady na potřebné technologické vybavení, což virtuální realitu více zpřístupnilo.

„Zájem má každý druhý“

„Ještě před pěti lety jsme za počítač umožňující virtuální prohlídky zaplatili kolem 130 tisíc. Dnes ho včetně brýlí pořídíme do 60 tisíc,“ přibližuje Mikuláš Křen, výkonný ředitel firmy VR_Musashi, která se zabývá virtuální realitou.

Upřesňuje, že k virtuální prohlídce v základní verzi, kdy dotyčný neprochází bytem, ale jen sedí a otáčí se na židli, postačí zakoupit brýle za zhruba 200 eur (necelých 5200 korun). Ty nabízí například společnost Oculus VR, kterou před čtyřmi lety koupil Facebook. „Tyto brýle přinese realitní makléř do kavárny a zájemce o bydlení si tam může prohlédnout několik bytů,“ dodal Křen.

Developerská společnost Skanska nabízí od letošního léta virtuální prohlídky ve všech svých nových rezidenčních projektech. Aktuálně si mohou zájemci projít byty, které zatím existují „jen na papíře“, ve třetí etapě karlínského projektu Port Karolína a v Rezidenci Gemma na Chodovci. Nastěhovat se do nich budou noví obyvatelé moci až v roce 2021. Klienti si v průběhu prohlídky mohou měnit dekory podlah či obklady koupelen a zvolit tu variantu, která se jim nejvíce líbí. Skanska považuje virtuální realitu za podpůrný prodejní nástroj.

Nahlédnout do zatím ještě neexistujícího bytu nebo podrobit nabízený pronájem důkladné osobní prohlídce, aniž byste opustili prostory realitní kanceláře, je možné díky speciálním brýlím a výkonnému počítači.

„Využíváme virtuální prohlídku v top kvalitě, jež umí dát klientovi velmi přesnou odpověď na otázku, jak ten nový domov bude vypadat,“ říká Lukáš Maděra, ředitel prodeje a zákaznické péče ve Skanska Reality. Dodává, že mezi klienty je o možnost podniknout virtuální prohlídku značný zájem.



Stejnou zkušenost má i společnost Flatio, která se specializuje na střednědobé pronájmy bytů. Aktuálně má v nabídce byty k pronájmu v osmi českých městech, dále pak v Maďarsku, v Polsku, v Německu, v Rakousku a na Slovensku. „Zhruba každý druhý majitel má zájem mít svůj byt ve virtuální realitě,“ říká Radim Rezek, zakladatel a provozní šéf firmy Flatio. „Od května 2016 uskutečnili klienti Flatia 34 tisíc virtuálních prohlídek bytů,“ doplnil.

Úspora času i peněz

Díky virtuálním prohlídkám lze získat nejen lepší představu o bytě než na základě fotografií či vizualizací, zároveň ale přinášejí značnou úsporu času. „Během jednoho odpoledne či pár hodin si mohou zákazníci prohlédnout desítky bytů, což by při osobních návštěvách trvalo dny, ne-li týdny,“ tvrdí Rezek.

Připravit virtuální prohlídky pro developerské projekty není levnou záležitostí. Kolev uvádí, že se náklady pohybují mezi půl milionem až milionem korun. Zda se tato investice vrátí, prý záleží na velikosti projektu. „Vyplatí se to u projektů, které mají alespoň padesát bytů,“ upřesňuje šéf marketingu firmy Svoboda & Williams.

Ve Flatiu stojí příprava jedné virtuální prohlídky řádově tisíce korun. Záleží na velikosti a dispozicích bytu. „V ceně jsou náklady na fotografa se specializovaným zařízením, který tvoří sférické fotografie, na grafika a na programátora,“ vypočítává Rezek. Tato investice se podle něj vyplatí, protože byty s virtuální prohlídkou jsou atraktivnější pro zákazníky a mohou být důvodem, proč si pronajmout byt právě přes Flatio.

Názory na to, zda virtuální realita připraví v budoucnu o práci realitní makléře, protože jich nebude třeba, aby se zájemcem prošli bytem, se různí. „Myslím, že takto spojité nádoby to nejsou. Ano, virtuální realita se stane běžným prodejním nástrojem, nicméně plně zatím člověka nahradit nedokáže,“ říká Maděra ze Skanska Reality.

U střednědobých pronájmů, od jednoho do 120 měsíců, jak vyplývá ze zkušenosti společnosti Flatio, jde o funkční model, který je schopen makléře a prostředníky plně nahradit. „Jsem přesvědčen, že je otázka pouhých několika let, kdy se tato moderní technologie dostane také do pronájmů dlouhodobých,“ věří Rezek.