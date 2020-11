Virtuální únik před pandemií. Hernímu průmyslu virus přeje, nových konzolí bude před Vánoci nedostatek

Praha V době koronavirové pandemie nabírají na popularitě herní konzole. Poptávka po nich pak tradičně stoupá i v předvánočním období a letos je posílena i tím, že hlavní hráči na trhu vydávají nové generace svých konzolí. Těch ovšem nebude ve všech případech dostatek, horší je dostupnost zejména u Sony.

Zájem o herní konzole dramaticky rostl už v létě. Sony, které uvádí na trh konzoli PlayStation 5, původně mělo do výroby do konce roku objednat šest milionů kusů novinky, podle analytické firmy Research and Markets ale nakonec objednávku navýšilo na devět milionů kusů. A ani tak se v první vlně uvedení nového PlayStationu nedostane na všechny.



Horké zboží

Prodej nového PlayStationu 5 ve dvou provedeních (PlayStation 5 Digital Edition bez DVD mechaniky a klasický PlayStation 5 s DVD mechanikou) odstartuje už 19. listopadu, nicméně prakticky všechny internetové obchody hlásí vyprodáno. A dostupnost další várky bude trochu problematická, alespoň v Česku.

„Obě verze PS5 jsou nyní u nás z předobjednávek na 19. listopadu vyprodané a další dodávku očekáváme v únoru 2021,“ potvrzuje Daniela Chovancová, tisková mluvčí největšího českého e-shopu Alza.cz. Kdo si tedy nestihl nový PlayStation předobjednat při spuštění objednávek, bude konzoli od Sony shánět jen obtížně.

Trochu lepší je to s dostupností konkurenční dvojice konzolí od Microsoftu. Ty se začnou prodávat 10. listopadu a zatím úplně vyprodané nejsou. „Předobjednávky na Xbox Series X a S se spouštěly o něco později a levnější z nich, Xbox Series S, by měla být dostupná pro všechny zákazníky, kteří si ji nyní objednají. U výkonnější Xbox Series X děláme vše pro to, abychom uspokojili většinu zákazníků hned 10. 11., pravděpodobně se ale nedostane úplně na všechny,“ říká Chovancová.

Těm, kdo si výkonnější Xbox Series X nestihli předobjednat, ale přece jen dává naději: „Dle aktuálních informací by následující dodávky měly být už koncem listopadu, takže je velká šance, že by je zákazníci měli dostat do Vánoc,“ dodala mluvčí Alza.cz.

Prodeje zvedá virus i Vánoce

Z herních konzolí nové generace by ovšem bylo nedostatkové zboží nejspíš i bez koronavirové pandemie a různých opatření, která vedou k trávení více času doma, a zvyšují tedy poptávku třeba i po herních přístrojích. Ale zájem je i o další přístroje této kategorie.

Nová konzole PlayStation 5.

„Po oznámení nových vládních opatření na začátku října vyskočily prodeje herních konzolí na Alze mezi dvěma víkendy o více než 80 procent. Od té doby stále rostou, ale již ne takto skokově. Zde už spíše začíná působit předvánoční poptávka, protože konzole patří mezi oblíbené vánoční dárky,“ popisuje Chovancová.

Mimochodem, o nárůst poptávky se postaral i sám Microsoft trochu zmateným pojmenováním své nové herní konzole. Po spuštění předobjednávek nové generace, tedy modelů Xbox Series X a Series S, totiž mnohé internetové obchody hlásily i nárůst poptávky po starším Xboxu One X, například u britského Amazonu to byl nárůst o 747 procent. Je velmi pravděpodobné, že mnoho zákazníků se prostě spletlo a omylem si koupili starší model.

Starší modely i VR

Na druhou stranu i dosluhující generace konzolí může samozřejmě spoustě zákazníků vyhovovat. Titulů jsou pro ně k dispozici stovky a Xbox One X nebo One S a PlayStation 4 mají řadu chytrých a moderních funkcí, které umožní tento hardware využít nejen ke hraní her.

Microsoft umožňuje na Xboxu (a také konkurenčním PlayStationu) například provozovat svůj cloudový kancelářský balík Office 365, nechybí ani podpora oblíbených streamovacích služeb a různých IPTV řešení. Na obou konzolích tak lze sledovat například seriály Netflixu, zařízení nahradí i set-top box pro českou O2 TV. Stačí do nich nainstalovat patřičnou aplikaci.

U Sony si pak na své přijdou i milovníci retra: v předvánoční sezoně slaví úspěchy PlayStation Classic, což je zmenšené provedení původního PlayStationu s původním designem a 20 přednahranými hrami. Retro zábava vyjde na 2000 korun.

A na trhu samozřejmě existují i alternativy k tradičním gigantům. Nejoblíbenější mezi nimi je konzole Nintendo Switch, kterou lze využívat jak s televizí, tak jako herní stroj do ruky a kterou lze rozšířit celou řadou kreativních sad Labo.

Zajímavým řešením je i Nvidia Shield s Androidem a schopností streamovat hry z cloudu, na popularitě získávají různá VR řešení. Ta sice nejsou tak univerzální jako klasické herní konzole, ale představují doslova nový rozměr zábavy. Na poli virtuální reality patří k nejsilnějším hráčům HTC se svým řešením Vive a Oculus od Facebooku.