Virus poslal nové kolekce do ‚výprodeje’. Slevy budou takřka na všechno, některé obchody však zatím neotevřou

Praha Po nucené pauze se od pondělí mohou zákazníci opět těšit na nákupy oblečení. Módní kousky si nevyzkouší, zato je seženou se slevou. Náhlá změna plánu některé prodejce zaskočila natolik, že z provozních důvodů musí otevření sami ještě o týden odložit.

Podle původního harmonogramu mělo být obchodům nad 200 metrů čtverečních otevření umožněno až 11. května. Nakonec se ale vláda usnesla, že už v pondělí 27. dubna mohou otevřít provozovny do 2500 metrů čtverečních, pokud nejsou součástí obchodního centra nad 5000 metrů čtverečních nebo mají vchod zvenku.

„Dost nás to zaskočilo, naše prodejna má asi 580 metrů. Rovnou jsme věděli, že za tři dny nebudeme schopni otevřít,“ řekl serveru Lidovky.cz vedoucí směny Adam Vondráček z obchodu se sportovním a módním zbožím Urban Store. Veškerý sortiment z prodejny na Václavském náměstí totiž při uzavření přesunuli zpět na sklad, aby se prodávalo přes e-shop a nestálo v prázdném obchodě. „Bohužel budeme muset otevřít až 4. května, zaplnit obchod nám bude trvat nejméně týden,“ lituje Vondráček.

Výprodeje zimních kolekcí kupující nečeká, obchodům se je z většiny podařilo rozprodat online. Nových zásob je dostatek a zákazníci koupí o poznání levněji rovnou kolekci jaro/léto. „Nebýt koronaviru, většinu nového zboží bychom prodávali bez slevy, takhle bude sleva na všechno,“ konstatuje Vondráček.

Že pandemie způsobila „výprodeje“ nového zboží, potvrdil i český prodejce sportovního vybavení HUDY sport, který je na brzké otevření připraven. Kromě dvou poboček ve Vrchlabí a Ostravě, kde probíhá rekonstrukce, otevřou v pondělí všechny prodejny. „Při uzavřených prodejnách se téměř zdvojnásobil zájem o naše zboží na e-shopech a zimní kolekci jsme doprodali. Ceny nové kolekce jsou teď nastaveny níže, než by tomu bylo za normální situace, nové zboží běžně nezlevňujeme,“ vysvětluje pro server Lidovky.cz mluvčí Radek Kronika. „Uvidíme, jestli se zákazníci do prodejen vrátí, nebo budou nadále preferovat online prodej,“ dodává.

Zboží v obchodech s oblečením by se ale přenašečem obávaného viru stát nemělo – lidé si jej nebudou moci vyzkoušet. A obchody už vymýšlí strategie, jak s problémem naložit. Urban Store už řešení má. „Zkušební kabinky ohraničíme páskou, aby do nich zákazníci nechodili. Od začátku nouzového stavu máme prodloužené lhůty pro vrácení zboží na 60 dní, a protože si nebude možné zboží vyzkoušet, ještě to tak chvíli ponecháme,“ popsal Vondráček. Z hygienických důvodů pak vrácené zboží bude muset být tři dny v kontejneru nebo krabici s označením „karanténa“.

Ve všech obchodech bude povinností dodržovat preventivní opatření, jako je pravidelná dezinfekce prostor, povinná rouška či odstupy osob. „Než otevřeme, musíme ještě na prodejně nainstalovat plexiskla u kas, aby nedocházelo k případnému přenosu viru mezi personálem a zákazníky,“ doplňuje Vondráček. K dispozici musí mít prodejci dezinfekční prostředky pro zákazníky i personál.