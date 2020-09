Vítejte v budoucnosti, aerotaxi na baterky startuje. Ceny začínají na 8 tisících za jeden let

BRUCHSAL, Německo / PRAHA Německý startup Volocopter začal minulý týden prodávat místenky na první lety futuristickým aerotaxi. Polovina lístků se vyprodala za dva dny, i když první komerční „volokoptéry“ mají vzlétnout až za dva roky.

Když se tři roky před koncem minulého tisíciletí objevila v kinech sci-fi Pátý element, málokdo věřil, že se něčeho takového jako létající auta dožije. Auta se tam sice prohánějí mezi mrakodrapy – ne však po silnicích, ale desítky metrů nad zemí. Film odráží realitu 23. století, veškerá osobní doprava se odehrává v pomyslných vzdušných koridorech. Zatímco jsme ale stále na počátku 21. století, vývoj slaví náskok a vstupenky do prvního hybridního taxíku jsou v prodeji od minulé středy.



Zhruba za dva roky totiž německá společnost Volocopter nabídne alternativu, jak se vyhnout zácpám a přeplněným ulicím – ekologicky a s pomocí automatizovaného pohonu. Doprava sice vyjde o poznání dráž než klasické taxi, kromě rychlosti ale nabídne i skutečně revoluční zážitek.

Proto si také firma asi za 15minutový let účtuje od minulé středy 300 eur (necelých 8000 korun) a ani přes vysokou cenu o zájemce nouzi nemá – během prvních dvou dnů se prodala polovina z tisícovky nabízených lístků. V ceně odvážlivci dostanou také videonahrávku a certifikát.

Samotný let je přitom naplánován přibližně až za dva roky. Do té doby bude společnost budovat místa pro vzlet a přistání, takzvané voloporty. Ty by měly vzniknout nedaleko strategicky výhodných míst, jako jsou dopravní uzly, obchodní nebo turistické lokace, ale i okrajové části měst.

Let do budoucnosti má zajistit čtvrtá verze „volokoptéry“ – speciálního elektrického letounu s kolmým startem. Ve vzduchu ho drží 18 rotorů, které ho rozpohybují rychlostí až 112 kilometrů v hodině. Stroj pojmenovaný VoloCity je koncipován především k pohybu nad budovami měst, ve kterých má být provozován v rámci taxislužby. Na jedno nabití akumulátorů je stroj schopen překonat až 35 kilometrů. Loni v Helsinkách volokoptéra uskutečnila zkušební let, během něhož úspěšně propojila tradiční řízení letového provozu s provozem vzdušných strojů bez posádky.

Testovací volokoptéra.

Kde se tento vstup do nové éry osobní dopravy odehraje, zatím firma neoznámila, podle serveru czechcrunch.cz je ale ve hře několik lokalit na různých kontinentech. V případě Evropy by pak pravděpodobně mohlo jít o Německo, v Asii by mohl první volokoptéra vzlétnout v okolí Singapuru, jenž je pro společnost druhým domovem.

Firma Volocopter není jediná, jež chce hybridní taxislužbu uvést v realitu. Mimo ní rozvíjí podobný koncept i řada dalších společností, ovšem jen pár z nich bylo doposud schopno ukázat funkční prototypy. Naději ale prokázal například další německý startup Lilium – i ten má za sebou úspěšný zkušební let.