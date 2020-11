Vítězní operátoři mají nyní měsíc na dohodu o 5G. Jde o faktické rozdělení spektra

Operátoři, kteří získali v aukci minulý týden kmitočtové bloky pro sítě 5G, mají nyní měsíc na to, aby se mezi sebou dohodli na faktickém rozdělení spektra. Pokud by se nedohodli, Český telekomunikační úřad (ČTÚ) frekvence rozdělí na základě losu. Frekvence i přes rychlý konec aukce budou přiděleny pravděpodobně až na začátku příštího roku. Vyplývá to z informací ČTÚ.

„Úřad rovněž musí v rámci vedeného správního řízení o žádostech všech účastníků aukce nejprve rozhodnout o zamítnutí žádostí neúspěšných žadatelů. Teprve poté, a po zaplacení ceny za vysoutěžené bloky spektra, ČTÚ rozhodne o udělení přídělů rádiových kmitočtů úspěšným žadatelům,“ řekla mluvčí Barbora Havelková.

HAVLÍČEK: Vítězem 5G aukce jsou spotřebitelé a průmysl Kmitočty v pásmu 700 MHz si rozdělí stávající trojice operátorů O2, T-Mobile a Vodafone, kmitočty 3,4 až 3,6 GHz vedle nich získají i firmy CentroNet a Nordic Telecom. Čtvrtý velký mobilní operátor, který by získal pásmo 700 MHz potřebné pro celoplošné pokrytí, do Česka nepřišel. Z původních sedmi zájemců jich v aukci uspělo pět, souhrnná cena stoupla z vyvolávacích 5,4 miliardy na 5,6 miliardy korun. Po přidělení kmitočtů 3,4 až 3,6 GHz čeká operátory spolu s vlastníky frekvencí 3,8 GHz z minulé aukce tzv. refarming, tedy výměna frekvencí v jednotlivých pásmech tak, aby získali větší souvislé bloky. „Velikost spektra drženého jednotlivými operátory není rozhodující. Úřad poskytne těmto operátorům lhůtu 60 dnů na společnost dohodu. Pokud k takové dohodě všech držitelů kmitočtů nedojde, rozhodne o refarmingu úřad podle podmínek výběrového řízení. Přitom budou respektován princip zajištění celistvosti držených bloků,“ dodala Havelková. Klíčové pásmo 700 MHz se pro 5G uvolnilo po přechodu televizního vysílání na nový standard DVB-T2, který vyžaduje méně frekvencí. 5G umožní zhruba desetinásobnou rychlost proti stávajícím sítím LTE a také nižší dobu odezvy, což poslouží pro průmyslové aplikace nebo autonomní řízení aut.