Vítkovice Heavy Machinery mají definitivně nového majitele. Ostravský podnik převzala firma Skatlop

Ostrava Společnost Skatlop doplatila kupní cenu a převzala ostravský podnik Vítkovice Heavy Machinery (VHM). Indormoval o totm insolvenční správce VHM Lukáš Zrůst. Skatlop firmu získal ve veřejné dražbě za více než 1,2 miliardy korun.

„Minulý týden to bylo doplaceno, v pátek uzavřena smluvní dokumentace a v pondělí proběhlo fyzické převzetí podniku a představení zaměstnancům,“ řekl Zrůst.



VHM se loni dostaly do insolvence a pohledávky jejich 175 přihlášených věřitelů dosáhly přibližně 1,75 miliardy korun. Prodejní cena tak pokrývá přibližně 69 procent hodnoty pohledávek, což je podle insolvenčního správce v českém prostředí nebývalý úspěch. „Z hlediska věřitelů je to vynikající výsledek. Jedná se o trojnásobek vyvolávací ceny a zřejmě nejvyšší částku, kterou se kdy prodejem průmyslového areálu v insolvenci podařilo v Česku získat,“ uvedl Zrůst.

Společnost Skatlop v aukci získala průmyslový areál na více než 50 hektarech pozemků, včetně rozlehlých hal, strojního vybavení, materiálu, zaměstnanců i know-how. Nezávislý posudek vyčíslil odhadní cenu na 1,3 miliardy korun. Konečná kupní cena tedy téměř dosáhla hodnoty stanovené znaleckým posudkem.

Mediální zástupce Skatlopu Ondřej Hubatka už dříve uvedl, že firma chce areál revitalizovat a nehodlá pokračovat v současném výrobním programu. Skatlop vlastní olomoucký podnikatel Karel Hubáček, který se mimo jiné ve spolupráci se společností Accolade zaměřuje na investiční příležitosti v oblasti průmyslových parků a areálů. Dlouhodobě spolupracuje i se skupinou Creditas, která patří jeho bratranci Pavlu Hubáčkovi.

Předseda jedné z odborových organizací Miroslav Solanský řekl, že výroba už ve firmě skončila. Nový majitel řekl zaměstnancům, že další kroky se budou řešit v nejbližších měsících. „Nebude pokračovat ve strojírenské ani žádné jiné výrobě. Bude likvidovat veškeré zařízení, rozprodávat majetek a postupně se bude řešit, co dál s firmou bude. Zhruba 250 zaměstnanců, kteří tady zůstali, se bude podílet na likvidaci, to znamená odvozu šrotu, prodeji majetku, strojů a dalších věcí,“ řekl odborář.

V posledních týdnech byli zaměstnanci doma s 80 procenty platu a od 1. března se vrátili do továrny. Spousta si jich snaží najít jinou práci. „Během března a dubna by nový majitel z vlastní iniciativy propouštět nechtěl. Nám do 30. dubna ještě platí stará kolektivní smlouva, to znamená od května, kdy už nebude platit kolektivní smlouva s navýšeným odstupným a podobně, by mohlo nastat propouštění. Budeme se snažit podepsat novou kolektivní smlouvu,“ řekl Solanský.

VHM byly producentem ocelí a výrobků z nich. Byly dodavatelem dílů pro jadernou, vodní a větrnou energetiku, těžební či lodní průmysl a jejich tradice sahá do roku 1828.

Do problémů se firma dostala už před několika lety ještě jako součást strojírenského holdingu ostravského podnikatele Jana Světlíka. Během reorganizace ji převzala společnost zakladatele holdingu Czechoslovak Group Jaroslava Strnada, který do firmy vložil peníze. Loni se ale firma znovu dostala do insolvence a následně do konkurzu. Podle vedení společnosti insolvenci způsobilo dlouholeté podfinancování firmy a situace na evropském a světovém trhu, problémy následně prohloubila koronavirová pandemie a protiepidemická opatření.