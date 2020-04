Firmy musí peníze od státu dostat do dvou týdnů, říká Špicar. Česká ekonomika podle něj bojuje o život

PRAHA Restauratéři, výrobci autodílů i hoteliéři bojují o přežití a čekají, až jim vláda pošle peníze, aby zaplatili lidi a nemuseli propouštět. Pomoc musí být dost rychlá i objemná, říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Současnou českou ekonomiku přirovnává k pacientovi, který leží ve vážném stavu v nemocnici, nedostává živiny a krvácí. „Jestli mu vláda chce pomoci přežít a zotavit se, musí udělat tři věci správně,“ líčí Špicar.



Lidovky.cz: Které to jsou?

Musí reagovat rychle. To se stalo. Vláda například velmi rychle přijala rámcové podmínky pro kurzarbeit (příspěvek na mzdy zaměstnanců – pozn. red.). Druhou věcí je přijetí dostatečně robustních opatření, což se u nás zatím nestalo. Třetí věcí je správně stanovit dobu, kdy poslat pacienta domů, aby neměl proleženiny a neumřel v nemocnici. Je na vládě a epidemiolozích, aby hned jak to situace umožní, začali postupně uvolňovat restriktivní opatření a umožnili ekonomice se nadýchnout a začít rehabilitovat.