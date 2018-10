Vláda chce Česko dovést do éry robotů a umělé inteligence, na digitální stát však chybějí lidé

PRAHA Jednou z cest, jak chce vláda vyřešit akutní nedostatek expertů ve veřejné správě, je zapojení lidí do státních služeb. Počítá se s tím, že studenti informačních technologií by si po škole mohli odsloužit předem určený čas právě prací pro stát. Ve středu vláda schválila koncepci, díky níž má stát přejít z byrokratického aparátu plného papírování na efektivní digitalizovaný systém, kde vše půjde vyřešit pár kliknutími počítačovou myší. Cílem je usnadnit život firmám i občanům. Jenže chybějí lidé, kteří by to realizovali.

Vyšší platy i benefity

Ve vládním materiálu se o nedostatku vhodných zaměstnanců hovoří hned na několika místech. Státu chybějí i lidé, kteří by sledovali nejnovější trendy. Doporučuje se zvyšování mezd ve státní správě i zavádění nových benefitů, aby stát dokázal experty přetáhnout ze soukromé sféry.

„Nůžky mezi platy v soukromé a státní sféře se rozevřely, taháme za kratší konec provazu,“ vysvětluje autor koncepce a šéf digitalizace Česka Vladimír Dzurilla. Plánuje se i změna školství, aby hlavně IT expertů přibývalo. Státní zaměstnanci pak mají procházet školením, aby alespoň část z nich s digitalizací pomohla.

Materiál předpokládá, že stát s vysokými školami vytvoří systém, který zajistí, že požadovaní odborníci nastoupí do státní správy, „a zajistí jejich setrvání po definovanou dobu, například podmíněným stipendijním systémem“, stojí doslova v návrhu koncepce.

Dzurilla vysvětluje, že je to jedna z cest, a chce ji nejprve probrat s rektory škol. Chce se pokusit o to, aby se digitalizace státní správy vyučovala. Bude také přesvědčovat studenty, že práce pro stát je atraktivní a plná výzev. Právě na úřadech mohou pracovat na projektech, které už mají například banky nebo technologické společnosti dávno za sebou.

Plán státu ale naráží na realitu českého trhu práce. O IT experty se už roky perou i ti nejatraktivnější zaměstnavatelé. Nabízejí vysoké mzdy, nevídané benefity – a samozřejmě také aktivně loví na vysokých školách. Vládní materiál tak zmiňuje i další možnost, jak se k odborníkům dostat: stát by si je mohl půjčovat ze soukromých firem.

Finální verze materiálu, která má jít na vládu v prosinci, by měla obsahovat i odhad, kolik peněz bude k dispozici a kolik expertů za ně lze získat. Vladimír Dzurilla ale nečeká, že by se kvůli nedostatku lidí měla digitalizace Česka zásadně opozdit. Nedostatek vhodných odborníků ovšem není jedinou potíží koncepce. Překážkou jsou i změny zákonů a nutnost konzultovat vše s Evropskou unií.

Bude se propouštět

Schválený materiál zatím není příliš konkrétní a v dalších měsících se má dopracovat. V řadě oblastí uvádí, že dopady zavádění digitalizace je ještě třeba vyhodnotit. Předpokládá ale, že Česko na digitalizaci ve výsledku vydělá.

Čeká se pozitivní dopad na státní rozpočet, protože stát bude pracovat levněji a výrazně se rozšíří byznys s informačními technologiemi. Česko by pak mělo být konkurenceschopnější na mezinárodních trzích, protože firmy budou moci fungovat snadněji a s nižšími náklady. Nejisté jsou ale sociální dopady. Materiál pod pojmem „efektivní redislokace pracovních sil“ předpokládá, že ti, jejichž práce se kvůli digitalizaci stane zbytečnou, nastoupí tam, kde se nyní zaměstnanců nedostává.

Na úřadech i ve firmách by podle vládního odhadu z roku 2015 mělo zaniknout až 700 tisíc pracovních míst. Digitalizace by jich také až 300 tisíc měla vytvořit. Tehdejší studie ale nezjistila, že by měly zaniknout jen pozice se špatně placenou rutinní prací a naopak vznikat dobře placené expertní pozice. O práci přijdou i dobře placení zaměstnanci a vzniknou také špatně placené pozice těch, kdo budou hlídat stroje. Konkrétnější odhady sociálních dopadů mají teprve vzniknout. Odbory se snaží tématu chytit a chtějí prosadit zkrácený pracovní týden.