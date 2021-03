Vláda chce zjednodušit pravidla a rozšířit systém kompenzací na všechny. Ale bude to fungovat?

PRAHA Znovu a údajně lépe. Vláda inovuje celý a značně nepřehledný systém kompenzací koronakrizí postižených firem a podnikatelů. Desítku dosavadních dotačních programů zredukuje na tři základní.

Zůstanou jen dva stávající: kompenzační bonus pro živnostníky a podpora mezd Antivirus. K nim si budou moci žadatelé přidat další, nový program a vybírat ze dvou alternativních variant. Inkasovat státní pomoc v částce 500 korun za každého zaměstnance a den zavřeného provozu, nebo pobírat 60 procent dosud nepokrytých nákladů.



Obě verze nejsou zaměřené na konkrétní obory, ale pro koronakrizí méně postižené podnikatele budou nedostupné. Podmínkou totiž je minimálně padesátiprocentní pokles tržeb. Ti, kdo strádají méně, mají se třetím záchranným programem smůlu.

Podle vicepremiéra Karla Havlíčka jde však o to, zjednodušit pravidla a rozšířit systém kompenzací na všechny. Aby se dostalo i na ty, kteří dosud sítem státní pomoci propadli. Jako jsou třeba servisní služby, prádelny a další dodavatelé nuceně uzavřených hotelů a restaurací. A mnoho dalších. „Neměla by už být v České republice firma nebo podnikatel, kteří by nedosáhli na některou formu pomoci,“ oznámil v pondělí Havlíček.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dvě verze nové pomoci pojmenovalo Covid 2021 (kompenzace podle počtu zaměstnanců) a Covid nepokryté náklady.

O parametrech druhého jmenovaného programu ministerstvo dlouze vyjednávalo se zástupci Hospodářské komory ČR. Společně připravený návrh byl kompromisem s požadavky podnikatelů a předpokládal, že na 60 procentní náhradu nákladů dosáhne každý, komu oproti předcovidému období klesly tržby aspoň o 40 procent. Po jednání s ministerstvem financí se však kritérium, zřejmě s ohledem na úsporu státních výdajů, zúžilo na poloviční pokles tržeb. Do toho se vejde menší počet covidem postižených firem a podnikatelů.



„Máme vážnou obavu, že program nebude dostatečně účinný k tomu, aby pomohl všem podnikům, kteří pomoc potřebují,“ okomentoval včerejší rozhodnutí vlády prezident hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Program přesto podle něj umožní podnikatelům alespoň orientovat se v tom, jaké náhrady mohou letos očekávat. Dlouhý věří, že se některé parametry podaří ještě trochu vylepšit ve prospěch podnikatelů.

I tak ale další zástupci komory i jiných podnikatelských svazů neskrývají zklamání.

„Verze, kterou vláda nakonec schválila v podstatě trestá ty podnikatele, kteří se snaží těžké situaci aktivně čelit a například formou otevřeného výdejního okénka si dokáží kompenzovat část kovidových ztrát,“ vyjádřil se například šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a současně viceprezident Hospodářské komory Tomáš Prouza.

Není však jasné, kolik stát ušetří tím, že kritéria programu Covid nepokryté náklady zúžil na menší okruh žadatelů. Finanční náklady nové formy kompenzace nejsou přesně vyčíslené. „Těžko se v tuto chvíli dá provést odhad nákladů pro stát,“ uvedla včera na tiskové konferenci ministryně financí Alena Schillerová.