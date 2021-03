‚Vláda odmítla smysluplnou podporu ekonomiky‘, tvrdí prezident Svazu obchodu Prouza

Praha Vláda podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy odmítla smysluplnou podporu ekonomiky. Na twitteru proto vyzval veřejnost, aby nenechala své oblíbené podniky padnout. Kabinet v pondělí schválil dva nové kompenzační programy, které mají nahradit specifické podpůrné tituly.

Podle Prouzy nejde o férové náhrady, ale „o poslední hřebík do rakve řady firem,“ napsal. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) byl jediný závěrečný rozpor v hranici poklesu tržeb pro vstup do podpory. Jinak podle něj Prouza s programy souhlasil, sdělil Havlíček.



Podnikatelé zasažení v souvislosti s pandemií si budou nově moci vybrat ze dvou dotačních titulů. V programu COVID 2021 bude stát přispívat 500 korun na zaměstnance denně, v programu COVID Nepokryté náklady uhradí 60 procent nákladů. Podmínkou pro získání podpory bude v obou případech propad tržeb o 50 procent v porovnání s loňským nebo předloňským lednem a únorem.

Tímto krokem se vláda podle Prouzy vědomě rozhodla nechat tisíce firem padnout poté, co rok bojovaly o přežití. „Velká část podnikatelů za uplynulý rok utratila všechny své úspory, řada prodala svůj majetek, dodavatelé prodlužují splatnost faktur. Stačilo, aby vláda také ještě dva až tři měsíce pomohla a většina firem by přežila. I jejich zaměstnanci,“ uvedl dále Prouza.

Veřejnost by proto podle Prouzy měla nyní ukázat, že je lepší a solidárnější než vláda a podpořit své oblíbené restaurace, fitness centra nebo penziony. „Teď už ji (vládu) musíme jen přetrpět. A nezapomenout,“ dodal.

Hospodářská komora také v pondělí zpochybnila vzhledem k hranici propadu o 50 procent účinnost programu, který má pomoci s úhradou nákladů. Požadavkem podnikatelských svazů podle ní byla hranice 40 procent.

Prouza byl podle Havlíčka o programech s předstihem informován a Svaz obchodu i Hospodářská komora měly možnost je detailně připomínkovat. „Nad všemi parametry jsme se shodli, jediné, co jsme již nemohli akceptovat, byla hranice vstupu do programu na úrovni poklesu tržeb 40 procent, nakonec jsme nechali 50 procent, stejně jako u kompenzačního bonusu. Ale umožnili jsme to porovnat s rokem 2019. To byl jediný závěrečný rozpor, jinak pan Prouza za účasti mojí, ministryně financí a pěti náměstků, s programy souhlasil a považoval je za vyvážené a za správně nastavenou podporu,“ uvedl.

Zmíněné dva dotační tituly doplní program na podporu zaměstnanosti Antivirus a kompenzační bonus pro živnostníky. „Těmito čtyřmi programy, tak jak jsme to poskládali, tak v zásadě by neměla být už firma v České republice, která by nedosáhla na žádnou podporu,“ řekl po jednání vlády Havlíček.