Vláda odvolala Jaroslava Míla kvůli bezpečnostní prověrce. Vymezil se proti Rosatomu

PRAHA Vláda v pondělí odvolala z funkce vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla. Agenda jeho skupiny se postupně přesune pod ministerstvo průmyslu, kde by měla vzniknout nová sekce s náměstkem pro výstavbu jádra. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO). Do té doby povede tým na ministerstvu ředitel odboru jaderné energetiky Tomáš Ehler. Míl s důvody svého odvolání nesouhlasí.

Podle Pekarové Havlíčkův postup ohledně Dukovan souvisí s postojem KSČM k nouzovému stavu Ministr uvedl, že bez bezpečnostní prověrky, kterou Míl nemá, je obtížné připravit jakýkoli dokument týkající se stavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany. „Postupem času se to jevilo jako poměrně zásadní bariéra. Jednání, která probíhají v posledních dnech a týdnech, jsou v určitém režimu. Pokud neměl bezpečnostní prověrku, tak to prostě byl problém,“ řekl Havlíček. Nebylo to podle něj ale jediným důvodem odvolání. Ministr také poukázal na špatnou komunikaci mezi skupinou pod vládním zmocněncem a další skupinou na ministerstvu průmyslu.

Míl byl zmocněncem od února 2019. V minulosti byl předsedou představenstva a generálním ředitel energetické společnosti ČEZ a prezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Uvedl, že určitou úroveň prověření měl, plná bezpečnostní prověrka na úrovni tajné pak podle něj na jeho pozici nutná nebyla. „Nikdo mě o ni ani nežádal,“ uvedl. Zároveň se nedomnívá, že by s MPO komunikoval nedostatečně. Podle něj naopak ministerstvo například v posledních dnech nečekaně měnilo některé dříve dohodnuté plány. Ke svému odvolání řekl, že žádnou trpkost necítí, osobně však s ním o tom nikdo nehovořil a dozvěděl se o něm až z médií. V případě současného postupu při přípravě nového jaderného bloku v Dukovanech nesouhlasí s tím, aby uchazeči nyní dostávali celou poptávkovou dokumentaci. Podle něj to není při jejich bezpečnostním prověření potřeba. Zároveň apeluje na to, aby zájemci měli minimálně 12 měsíců na zpracování své nabídky. Aktuální postup vlády je podle něj v podstatě vyhlášením tendru, i když bez formálního dokončení. Bezpečnostní rada státu se shodla na dostavbě Dukovan. Havlíček dohodnutý postup nespecifikoval „Současný personální stav, který je v rámci přípravy nového jaderného bloku, je s ohledem na chybějící bezpečnostní prověrky komplikovaný ve smyslu určité komunikace. Prokázalo se, že bez bezpečnostní prověrky je velmi složitá příprava jakéhokoli dokumentu,“ řekl Havlíček. Agenda zmocněnce se tak v posledních dnech začala převádět pod úřad ministerstva průmyslu. „Současně připravujeme vytvoření sekce, která bude mít svého náměstka a bude odpovědná za přípravu jádra,“ poznamenal ministr. Do té doby povede tým Ehler, který podle Havlíčka v posledních měsících do určité míry suploval Mílovu práci. Další postup ohledně stavby nového dukovanského bloku dnes probírala Bezpečnostní rada státu a následně vláda. Z vyjádření ministerstva průmyslu minulý týden vyplynulo, že Česko v tendru neosloví čínského zájemce, společnost CGN. Zůstat by tak měli čtyři uchazeči - francouzská EdF, jihokorejská KNHP, kanadsko-americký Westinghouse a ruský Rosatom. To vyvolalo kritiku opozice. Podle Respektu a Aktuálně.cz záměr kritizoval i Míl. V dopise Bezpečnostní radě státu, na jejíž dnešní jednání nebyl pozván, mimo jiné varoval před tím, aby stát posílal zájemcům zadávací dokumentaci. Podle dřívějších jednání se podle Míla nepočítalo ani s rozesíláním bezpečnostního dotazníku. Ke zvážení by podle něj bylo projekt pozastavit a vrátit se k němu po volbách. Bezpečnostní dotazník, který bude rozeslán zájemcům o stavbu bloku, vytvoří pracovní skupina zastřešená ministerstvem vnitra. Budou v ní zástupci všech tří tajných služeb, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) či ministerstva zahraničí. Potenciální zájemci, kteří dotazník převezmou, se budou muset zavázat, že jim tím nevznikají jakékoli nároky vůči České republice. Vláda to dnes vzala na vědomí.